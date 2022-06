El productor, Rafael Portela; el director i crític de cine, Fernando Méndez-Leite, il?actriu, Susi Sánchez; abans d'explicar el programa i la visió de gestió de l'Acadèmia | @ep

El director de cinema Fernando Méndez-Leite ha estat elegit nou president de l' Acadèmia de Cine , en substitució de Mariano Barroso , amb el suport de 348 acadèmics de la institució --d'un total de 820 vots--.

Per primera vegada a la història de la institució s'havien presentat quatre candidatures: les encapçalades per Valérie Delpierre, Luisa Gavasa, Teresa Medina i el mateix Méndez-Leite. Méndez-Leite (Direcció) formava equip amb Rafael Portela (Producció), que serà vicepresident primer, i Susi Sánchez (Interpretació), com a vicepresidenta segona.

El recompte de vots s'ha tancat amb la participació de 820 acadèmics, dels 1.846 amb dret a vot, fet que suposa una participació del 44%. El procés electoral ha tingut "una altíssima participació", segons l' Acadèmia , en relació amb el procés anterior del juny del 2018, quan 353 acadèmics van exercir el seu dret a vot.

La terna formada per Mariano Barroso, Rafael Portela i Nora Navas , única candidatura, va ser la que més suport va rebre fins al moment en la història de l' Acadèmia , amb 315 vots.

En aquesta mateixa jornada també s'ha procedit a la renovació de la meitat de la Junta Directiva . L' Assemblea ha estat oberta únicament als acadèmics, que han pogut votar en línia i per correu, i que també han pogut exercir el seu dret a vot durant la celebració de l' Assemblea . Des de l' Acadèmia s'ha explicat que ha estat una de les jornades més “participatives” dels darrers anys.

Des de les 10.00 fins a les 11.30 ha estat oberta l'urna a la seu de Madrid per als acadèmics amb dret a vot --membres numeraris, membres supernumeraris, membres d'honor i membres associats--.

La candidatura de Méndez-Leite s'ha imposat a la de Valérie Delpierre (Documental), que es presentava acompanyada per Amparo Climent (Interpretació) i Alicia Luna (Guion), mentre que Luisa Gavasa (Interpretació) comptava amb el suport de Juan Vicente Córdoba (Direcció) i Virginia Yagüe (Guion).

Després d'anunciar-se la seva elecció, el nou president de l'Acadèmia de Cinema, Fernando Méndez-Leite, ha assegurat que apostarà per una política de "continuïtat" respecte al seu predecessor, Mariano Barroso, si bé reconeix que en el tema de l'audiovisual --productores , plataformes-- hi ha "un meló que és vessant obrir".