Detingut presumptament per conduir sense carnet i per falsificar matrícules per circular | @e

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat un jove de 25 anys amb el permís de conduir retirat i que presumptament falsificava matrícules per poder circular.

El 2021 es va iniciar la investigació quan una persona va denunciar haver rebut multes de trànsit d'un vehicle amb la mateixa matrícula, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dissabte.

Al detingut se l?acusa de tres delictes de falsificació de document públic i de conduir sense vigència de punts i sense la ITV en vigor.

Al moment de la detenció, a Sant Boi de Llobregat , l'acusat estava conduint un vehicle amb plaques falsificades.

Posteriorment, el dijous 2 de juny va passar a la disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Boi de Llobregat.