Chirigota d'Antonio Martínez Ares contra 'Kichi' | Youtube

El Carnestoltes de Cadis destaca sempre per la quantitat de xirigotes que es realitzen i el contingut de les seves lletres. Aquest any ha destacat la xerigola d'un dels grups per sobre de la resta. Ha estat la d' Antonio Martínez Ares , juntament amb els seus integrants ' Los sumisos ', ha decidit 'castigar' amb duresa la tasca de José María González 'Kichi' .

La lletra de la xirigota que està plena de crítica cap a l'alcalde de la ciutat ha rebut l'aplaudiment del públic assistent. Algunes de les frases que han dedicat a 'Kichi' han estat les següents.

“Recordo, Plaça de l'Ajuntament, esperant aquell moment que sortís el meu alcalde. Recordo gent escopint a la Teo, entre insults, forcejaments, manetes de contrast. Recordo el bastó mirant el poble. Sí, senyors, això és vostre, il·lusió a rebentar. Davant notari, són vuit anys, no és professional, és vocacional”, recorda Martínez Ares al seu amic Kichi: “Et vaig dir que no em mossegaria la llengueta i aquell dia ha arribat, c'est fini”.

“M'importa un carall –li deixa anar– que t'enfadis, enfadao està mig Cadis i t'importa un carall a tu. De carnavals no et parlaré perquè aviat estaràs aquí. Mentida, ets una gran mentida, sense projectes i sense mires”. I després ho acusa de “tirà, gros de poder i prepotent” . “Que tens un carril de bicicletes i un piojito a La Caleta. Visca la teva menda llegenda, com no hi ha ningú a la teva altura dius que seguiràs. Quin maldestre, li estàs posant a ou els néts del gallec. No ho veus? Maleïda sigui. Ho sento, no saps quant ho sento. Tu no ets ni volent el meu Salvochea, el meu Salvochea” , en referència a l'alcalde anarquista gadità.

“He hagut de diferenciar entre l'amic i l'alcalde”, explicava després l'autor gadità, que va recordar que també va disparar les lletres contra el socialista Carlos Díaz i la popular Teófila Martínez i va subratllar que li havia donat “set anys de marge” .