Volodimir Zelenski, president d'Ucraïna | @ep

DARRERA HORA DE LA GUERRA D'UCRANIA

- Poderoses explosions es van sentir d'hora diumenge a Kíev , va dir un testimoni de Reuters . Es va veure fum a la capital ucraïnesa després de les explosions. Anteriorment, les sirenes d'atac aeri sonaven en gran part d'Ucraïna, inclosa la regió de Kyiv .



- Les forces ucraïneses han estat aconseguint fer retrocedir les tropes russes en ferotges combats a Sievierodonetsk tot i que Moscou "va donar tot el seu poder" per capturar la ciutat oriental clau , van dir funcionaris ucraïnesos dissabte . En una entrevista transmesa en línia, el governador regional de Lugansk, Sergiy Gaiday , va dir que l'exèrcit rus havia pres el control de la major part de Sievierodonetsk , però que les forces ucraïneses encara els estaven fent retrocedir.



- Però l'exèrcit rus va afirmar que algunes unitats militars ucraïneses s'han retirat de Sievierodonetsk . "Algunes unitats de l'exèrcit ucraïnès, que van patir pèrdues crítiques durant la lluita per Sievierodonetsk , s'estan retirant cap a Lysychansk ", la ciutat bessona de Sievierodonetsk , que es troba a l'altra banda d'un riu, va dir el Ministeri de Defensa en un comunicat.



- El president rus, Vladimir Putin, ha dit que les forces antiaèries de Moscou han enderrocat desenes d'armes ucraïneses i les estan "trencant com a nous", en una entrevista que es va emetre dissabte. Segons Reuters , l'agència de notícies russa RIA , que primer va citar els comentaris, va citar Putin responent a una pregunta sobre les armes subministrades pels Estats Units dient que Rússia estava bregant amb facilitat i ja havia destruït les armes per dotzenes.



- Kíev ha reprès al president francès, Emmanuel Macron, per dir que era important no “humiliar Rússia ” . El ministre de Relacions Exteriors d'Ucraïna, Dmytro Kuleba, va tuitejar en resposta: “Els trucats per evitar la humiliació de Rússia només poden humiliar França i qualsevol altre país que ho demani. Perquè és Rússia la que s'humilia a si mateixa. És millor que tots ens concentrem en com posar Rússia al seu lloc. Això portarà pau i salvarà vides”.



- Les sancions occidentals no afectarien les exportacions de petroli de Rússia, va dir el ministre de Relacions Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov. Lavrov també va predir un augment significatiu en els guanys dels enviaments d'energia aquest any, va informar l'agència de notícies russa Tass .



- La decisió de la UE d'estendre les sancions contra el multimilionari rus Andrey Melnichenko a la seva dona és "irracional" perquè ella mai no va tenir la ciutadania russa ni va residir a Rússia, va dir un representant de la parella. La UE va sancionar la dona de Melnitxenko divendres com a part d?una sisena ronda de sancions contra Rússia per lliurar una guerra contra Ucraïna.



- Les negociacions amb Rússia només es reprendran després que arribin noves armes de l'oest i la posició d'Ucraïna es "enforteixi" , va dir David Arakhamia , membre del grup de negociació d'Ucraïna amb Rússia . Un altre negociador, Mykhailo Podolyak, va dir que no tenia sentit entaular converses amb Rússia fins que les forces de Moscou retrocedissin el més possible cap a les fronteres d'Ucraïna.



- Els serveis d'intel ligència d'Ucraïna estan en comunicació amb centenars de combatents de l'acer Azovstal capturats i Kíev està fent tot el possible per garantir el seu alliberament, segons el ministre de l'Interior d'Ucraïna, Denys Monastyrskiy. Ucraïna vol que els combatents siguin retuts a un intercanvi de presoners. Tot i això, alguns funcionaris russos han dit que les forces podrien ser jutjades o executades.



- Estats Units va expressar el seu suport a les investigacions internacionals sobre crims de guerra comesos a Ucraïna , va anunciar l'ambaixada dels Estats Units a Kyiv. "Els responsables dels crims de guerra, inclosos els perpetradors directes i els qui els van ordenar, han d'enfrontar la justícia", va tuitejar l'ambaixada dissabte.



- Un famós monestir a l'est d' Ucraïna, Svyatohirsk Lavra, es va incendiar després de ser aconseguit pels bombardejos russos. El monestir està afiliat al Patriarcat de Moscou, dirigit pel patriarca Kirill, aliat de Putin . Hi va haver informes que quatre monjos van morir com a resultat de l'atac.



- La primera dama d'Ucraïna, Olena Zelenska, i altres funcionaris van commemorar els 261 nens assassinats per la guerra russa contra Ucraïna penjant campanes a prop de la Catedral de Santa Sofia a Kyiv. Les campanes simbolitzen les veus dels nens assassinats, va informar Euromaidan Press.