Sala operativa del 112 Canàries | @ep

La Conselleria d'Interior de la Generalitat estudia els protocols activats pel cas de les treballadores del servei de trucades d'emergències 112 que asseguren haver estat assetjades per un superior, han explicat fonts del departament a Europa Press aquest dissabte.

El diari ' Ara ' ha publicat aquest mateix dissabte una notícia que recull el testimoni de quatre dones que van ser presumptament assetjades i, segons les fonts d'Interior ja citades, la Conselleria es va reunir "fa unes setmanes, quan va tenir coneixement del cas" Comitè d' Igualtat de Ferrovial , empresa que actualment gestiona el 112 .

Les mateixes fonts han detallat que des d'Interior van demanar informació sobre els protocols que aplica l'empresa davant casos d'assetjament per determinar "si són suficients o no", i que també s'han reunit amb les presumptes víctimes per oferir suport psicològic i jurídic.

Segons la notícia del diari ' Ara ', quatre treballadores van presentar el passat 3 de març una denúncia conjunta davant l'empresa que gestiona el 112, que va elaborar un informe que considera que "alguns dels fets descrits, que van tenir lloc el 2019, quan el 112 el gestionava una altra empresa, Grupo Norte , ja han prescrit”.

També segons el diari, l'empresa arxivarà el cas per falta de proves objectivables i no obrirà "cap expedient sancionador contra l'acusat, tal com demanaven les dones".