Rafa Nadal és a un pas d'aconseguir el catorzè Roland Garros. Per això, el tennista balear haurà de superar al capdavant de sèrie número vuit, el noruec Casper Rudd , sens dubte la gran revelació del torneig. Si Nadal guanya Roland Garros sumaria el seu vint-i-dosè Grand Slam , dos més que els seus perseguidors Roger Federer i Novak Djokovic.

En termes econòmics, Rafa Nadal podria guanyar 2,2 milions d'euros si venç Rudd a la final de Roland Garros . Unes quantitats que resulten idèntiques al quadre individual femení. El perdedor de la final ingressarà 1,1 milions d?euros. Per la seva banda, els semifinalistes, Aleksandr Zverev i Marin Cilic guanyaran 600.000 euros, mentre que, per exemple, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz , que van ser eliminats a quarts de final, s'enduran 380.000 euros.

Aquest any, Roland Garros ha augmentat un 6,8% els premis econòmics des d'abans de la pandèmia i en total reparteix 43,6 milions d'euros. Tot i així, aquestes quantitats són una mica menors si les comparem amb l' Open d'Austràlia, on Nadal es va emportar 2,7 milions d'euros i on el torneig va repartir 67,2 milions d'euros.

Rafa Nadal pot presumir de ser l'únic tennista al món a tenir en propietat el trofeu de Roland Garros . L'organitzador francès sempre lliura el títol després de la final, però el que s'acaben portant els jugadors a casa seva és una rèplica. Va ser el 2017 quan Nadal va assolir el desè Roland Garros i quan se li va lliurar una còpia exacta del trofeu.