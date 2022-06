Líder suprem de l'Iran, aiatol·là Ali Khamenei | @ep

Almenys 333 persones van ser executades el 2021 a Iran , cosa que significa un 25% més respecte a l'any anterior, coincidint amb l'elecció com a president del clergue de línia dura Ebrahim Raisi, segons han alertat les ONG Drets Humans de l'Iran (IHR) i Junts Contra la Pena de Mort (ECPM).

IHR i la francesa ECPM han precisat que la majoria d'execucions es van aplicar per delictes relacionats amb les drogues, un total de 126, fet que suposa cinc vegades més que el 2020, segons l'informe elaborat per les dues organitzacions del que s'ha fet ressò cadena britànica BBC .



Només el 16,5% de les 333 execucions que IHR i ECPM creuen que es van aplicar l'any passat a l'Iran van ser anunciades per fonts oficials. Entre elles hi ha les que es van dur a terme al juliol –un mes després de la victòria de Raisi– , on es van registrar més d'aquestes penes, un total de 51.

Entre les ajusticiades hi va haver 17 dones , vuit més el 2020, entre elles Zahra Esmaili i Maryam Karimi, condemnes per la Justícia iraniana per assassinar els seus marits després d'anys d'abusos i maltractaments. L'informe, citant a l'advocat d' Esmaili , relata com ella va ser penjada morta, després que patís un atac el cor en veure com la resta de reus eren penjats.