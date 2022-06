Copa de vi negre | @ep

La fira vitivinícola Arrels de Vi va tornar aquest dissabte amb èxit de visitants a Sant Martí d'Empúries amb la participació de 22 cellers de la DO Empordà i més de cent referències. El bon temps i coincidint amb un cap de setmana llarg, ja que demà és festiu a Catalunya i França , va propiciar que el primer dia de la fira fos un èxit amb forta presència de públic gironí i de Barcelona , ​​a més de francès i altres punts d'Europa, com el Regne Unit .

Segons fonts de l'organització consultades per aquest diari, es preveu que avui es mantingui un ritme alt de visitants i, a diferència d'altres anys, hi haurà força gironins i empordanesos tenint en compte que el festiu de la Pasqua Granada se celebra a tot Catalunya .

Aquest any hi són presents 21 cellers empordanesos i un convidat del Rosselló . Com a novetat, es pot gaudir d'una experiència VIP que inclou una entrada preferencial els dos dies i un Tast Magistral dels vins guanyadors dels Premis Arrels de Vi 2022, i un menú degustació a Olivia Xiringuito, Gastro Beach Bar , entre d'altres. L'aforament VIP és limitat i cal fer reserva prèvia.

Organitzada per Dominic Abernethy, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel de TOCK Projects, Arrels del Vi s'ha consolidat com l'única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general amb tretze edicions a Sant Martí d'Empúries i quatre a Barcelona .