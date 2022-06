Demana que sigui "lleial" al Govern i que tingui clares les seves prioritats | @ep

La portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, s'ha dirigit a Junts , després que alguns dels seus membres fessin al·lusió als republicans al congrés d'aquest dissabte: "No ens equivoquem d'adversaris".

En declaracions davant els mitjans aquest diumenge a Sant Vicenç de Castellet, Vilalta ha lamentat les crítiques a ERC , els membres de la qual són "companys de viatge" de Junts , amb els quals comparteixen objectius, ha dit.

Vilalta fa aquestes declaracions després que la nova presidenta de Junts, Laura Borràs, digués al congrés que "equivocar-se de rival és el primer pas per cedir la victòria al camp contrari".



Ha desitjat que el congrés hagi servit per "ordenar l'espai de la dreta independentista" i ha demanat a Junts , textualment, que tingui clares les seves prioritats i sigui estable, fiable i lleial al Govern .

Ha defensat que els adversaris són els que "espien, reprimeixen i no compleixen els seus compromisos", en referència al grau d'execució de les inversions del Govern a Catalunya , i ha advocat per la unitat estratègica de l'independentisme.

Preguntada sobre la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat , ha assegurat que és l'Executiu central el que "no ha complert, no està a l'alçada d'aquestes expectatives, fa passar per davant l'oportunisme o els càlculs electorals".



D'altra banda, ha lamentat que, a parer seu, encara hi hagi males pràctiques a l'administració "en el marc d'aquella sociovergència que massa anys ha existit al país", i ha nomenat el 'cas 3%' i el del Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat.

En la visita al municipi, ha defensat l'alcaldessa Adriana Delgado --exmembre de la Mesa del Parlament-- , perquè està "perseguida per la justícia i l'Estat espanyol", acusada de desobediència greu en tramitar propostes de resolució relacionades amb el procés independentista.