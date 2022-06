Dona a Bangladesh | @ep

Ja són 40 els morts i més de 200 els ferits per l'enorme explosió que ha tingut lloc a última hora de dissabte en un dipòsit de contenidors al port de la ciutat costanera de Chattogram, al sud-est de Bangladesh, segons l'últim recompte de fonts mèdiques recollit pels mitjans nacionals.

Entre les víctimes mortals hi ha agents de la policia, a banda de membres del cos de bombers de Chattogram. Els ferits han estat traslladats d'urgència a diferents hospitals a Sitakund i Chattogram, segons ha informat el diari 'New Age Bangladesh'.

Segons la investigació preliminar, s'ha produït un incendi al dipòsit de contenidors cap a les 21.00 hores (hora local). Els bombers hi han acudit per apagar-l'ho, però dues hores després hi ha hagut una explosió que ha fet que s'hagi propagat el foc, segons ha recollit el diari esmentat.

La presència de químics en un dels contenidors hauria facilitat la propagació del foc, que aquest matí continua sense estar controlat, ja que hi ha anat havent diverses explosions de menys intensitat. Més de 25 equips de bombers treballen des de fa hores al lloc per contenir la situació.

Nazmul Ajtar Jan, gerent general de vendes i màrqueting de BM Depot, ha precisat que al lloc hi havia uns 4.300 contenidors, dels quals 3.000 estaven buits. Els contenidors de productes químics s'emmagatzemen per separat i, de moment, se'n desconeix el nombre total: els bombers n'estimen més d'una vintena, però encara no poden accedir al manifest general del magatzem que en detalla el contingut.

"Unes 26 unitats d'extinció d'incendis treballen per apagar el foc i també hi ha sis ambulàncies disponibles al lloc", ha detallat el sotsdirector del Servei de Bombers i Defensa Civil de Chattogram, Md Faruk Hossain Sikdar.

A més, les autoritats de l'Hospital del Col·legi Mèdic de Chattogram (CMCH) han requerit amb urgència la donació de sang per a la trasfusión als ferits, mentre que l'exèrcit ha arribat durant les últimes hores per impedir que els productes químics abocats durant l'explosió acabin arribant al mar.

"S'estan fent arranjaments per garantir que els ferits rebin el millor tractament. Nosaltres assumirem el cost total del tractament. Els que han resultats ferits en l'accident rebran la màxima compensació", ha assegurat Mujibur Rahman, el director de BM Container Depot, una de les empresa que treballa en la gestió dels contenidors al port de Chattogram.

La primera ministra del país, Sheikh Hasina, ha expressat la seva profunda commoció per la pèrdua de vides i ferits en l'incendi i ha transmès un profund condol als familiars afligits.

Així mateix, ha demanat a les autoritats corresponents que prenguin mesures immediates per al tractament dels ferits i comanda als líders i activistes del seu partit, juntament amb el Govern, que actuïn per controlar el foc ràpidament i prenguin mesures per brindar tot el suport a les persones afectades.