Espanya necessita aconseguir la victòria després de les derrotes d' Anglaterra , França, Croàcia i Bèlgica. El conjunt espanyol no té marge d'error després de deixar-se dos punts a Sevilla en empatar amb una Portugal que lluitarà la plaça per a la Final Four.

Els de Luis Enrique es mesuren a República Txeca , que és líder de grup després de guanyar Suïssa i que a la passada Eurocopa ja va deixar pel camí als Països Baixos . El seleccionador espanyol no vol confiança i ha deixat clar als seus jugadors que “el futbol ha canviat. Des de fa tres anys ja no hi ha amistosos. I prefereixo això. Aquesta setmana hem vist perdre Bèlgica i França . I nosaltres sabem com és de difícil guanyar a Kosovo oa Geòrgia ”. L'asturià planeja una rotació massiva a l'onze, donant descans a jugadors que van actuar davant Portugal . Luis Enrique insisteix que té 25 titulars i per moltes peces que canviï, la identitat de l?equip es manté.

A Espanya hi ha tots els jugadors disponibles, excepte Thiago , que va abandonar la concentració per una lesió muscular. I això inclou Ansu Fati, que podria disposar d'alguns minuts, encara que està mancat de ritme i Lucho prefereix anar-hi a poc a poc.

Luis Enrique , que alinearà onze “jugadors intel·ligents, acostumat a tenir la pilota i amb qualitat”, podria apostar per Dani Olmo i Ferrán Torres als extrems amb Raúl de Tomás en punta, deixant la medul·lar per a Rodri, Koke i Gavi. Enrere Iñígo Martínez, Eric, Marcos Alonso i Carvajal serien titulars, sense novetats a la porteria, per més que el seleccionador presumeixi de “tenir tres porters titulars”.