Els campions celebrant el triomf / Foto realitzada per Carlos Gil-Roig

El FC Barcelona i el CD Bidasoa Irun van disputar la final de la Copa ASOBAL al Pavelló Príncipe Felipe de Saragossa, l'últim títol espanyol de la temporada després de la Supercopa d'Espanya, la Copa del Rei i la Lliga ASOBAL, tots guanyats pel equip blaugrana dirigit per Carlos Ortega . La final era una oportunitat per rodar l'equip de cara a la Final Four de la Champions, on els culers intentaran revalidar el títol europeu; s'enfrontaran a semifinals al THW Kiel.



Salutació abans de la final / Foto realitzada per Carlos Gil-Roig

Els blaugranes aspiraven al seu 17è títol de la Copa ASOBAL, l'11è consecutiu, mentre que el Bidasoa buscava el seu segon trofeu en aquesta competició després de guanyar-la el 1993. El FC Barcelona arribava a la final com a clar favorit ja que havia vençut el seu rival en les dues trobades de Lliga d'aquesta temporada (26-32 i 31-28).

Els set jugadors elegits per l'entrenador blaugrana per començar el matx van ser Gonzalo Pérez De Vargas, Àngel Fernández, Langaro, Petrus, Fàbregas, Dika Mem i Aleix.



El 7 inicial del FC Barcelona / Foto extreta del Twitter del FC Barcelona

Durant els primers 10 minuts de matx, tots dos equips es van intercanviar els cops en un xoc molt igualat. Tot i això un penal detingut per Gónzalo Pérez De Vargas , sumat als tres gols d' Ángel Fernández , posaven el FC Barcelona 6-4. A partir de llavors, els culers mantenien la diferència de dos, tres gols de distància. Però entre Aleix i Dika Mem van aconseguir portar aquesta superioritat als quatre gols i l'entrenador del Bidasoa, Jacobo Cuétara es va veure obligat a demanar temps mort als 16 minuts de la primera part amb 10-6 a l'electrònic.

Aleix Gómez va ser imparable / Foto realitzada per Carlos Gil-Roig

Els bascos van sortir bé de la pausa sol·licitada pel seu tècnic i van retallar amb dos gols; de Kauldi Odriozola i Nieto (10-8). Els 5 minuts posteriors van tenir com a protagonistes els dos porters, tant Gónzalo com Xoan Ledo i per això es mantenia una curta diferència (11-8). Al minut 24, el Barça tornava als 4 gols de distància gràcies a dos gols seguits de Fàbregas i una altra parada de Pérez De Vargas (14-10). De fet, Blaz Janc va arribar a posar cinc gols pel mig, però Kauldi Odriozola tornava a enganxar al Bidasoa Irun amb dos gols consecutius abans de la mitja hora. Veient que el seu equip no aconseguia una renda tranquil·litzadora, Carlos Ortega va demanar temps mort al minut 29. Es va arribar al descans amb un resultat ajustat de 17 a 14 favorable al FC Barcelona.

Gónzalo Pérez De Vargas ho va parar gairebé tot a la primera part / Foto realitzada per Carlos Gil-Roig

La segona part va començar de la mateixa manera que el primer temps, és a dir, amb intercanvi de gols entre tots dos conjunts i s'arribava al minut 35 amb 21-17 al marcador. Blaz Janc i Aleix van tornar a posar el Barça cinc gols al davant (23-18) i l'entrenador del Bidasoa va demanar temps mort per no deixar escapar el matx. Però la situació va empitjorar encara més per al club basc ja que gràcies a dues assistències de Dika Mem, culminades amb gol, el FC Barcelona posava 7 gols de diferència (25-18) al minut 40. A falta de 15 minuts per concloure el duel, els blaugranes mantenien la final a favor seu amb relativa tranquil·litat (28-22) mitjançant Aleix Gómez i Ben Ali . Al minut 50 seguia l'avantatge de 6 gols per als culers, pel fet que el Bidasoa encara no es donava per vençut (30-24) i Carlos Ortega sol·licitava temps mort per als seus.

El CD Bidasoa Irun va lluitar fins al final / Foto realitzada per Carlos Gil-Roig

Els de Guipúscoa no van ser capaços d'aguantar el ritme dels blaugranes que marxaven clarament al marcador quan faltaven 5 minuts (34-26). En els últims instants de la final, el més destacable va ser el gran homenatge que es va emportar Juan Manuel Sierra del Bidasoa Irun, per part del públic abans de retirar-se com a porter d'handbol.

Gest d'esportivitat a l'homenatge a Sierra / Foto realitzada per Carlos Gil-Roig

La final va concloure amb el resultat de 37-29 i va proclamar el FC Barcelona com a campió de la Copa ASOBAL, la 17a al seu palmarès, i vencedor de les 11 últimes de forma consecutiva.

Els jugadors del Barça alçant la copa / Foto feta per Carlos Gil-Roig