Situació crítica la que estan patint les petites i mitjanes empreses espanyoles segons un nou índex creat pel servei d'estudis de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme) . L'Indicador sobre la Situació de la Pime , compost en un 98% per pimes, va tancar 2021 amb una nota de 5,4 punts sobre 10, el mateix nivell que tenia fa vuit anys.

El còctel desfavorable a què s'estan enfrontant les pimes es componen d'una reducció forta dels marges -les vendes creixen menys que els costos-, d'una forta alça dels costos laborals -del 5,1% l'any passat i que ha accelerat al 5,7% el primer trimestre del 2022-, de l'encariment del cost de finançament que provocarà la pujada de tipus d'interès anunciada pel Banc Central Europeu (BCE) , de l'enduriment del crèdit i de la reculada de la rendibilitat, que se situa en el 3% al tancament del 2021, un nivell inèdit des del 2016 i que és set dècimes inferior al registrat immediatament abans de la pandèmia.

Els experts que han elaborat l'informe conclouen que l'empresa espanyola dóna mostres d'haver quedat despenjada de la recuperació, situació que s'agreuja amb la crisi de preus exacerbada pel conflicte a Ucraïna . Les petites i mitjanes empreses, segons l'informe de la patronal Cepime , s'estan veient arrossegades pels elevats costos que han d'afrontar els empresaris, una pèrdua de productivitat important i, en general, per una menor rendibilitat.

El nou indicador sintètic de Cepime monitoritza 15 variables econòmiques que repercuteixen en la salut i la viabilitat de l'empresa que agrupa en cinc blocs: activitat, costos, crèdit, solvència i competitivitat.

Per tot això, des de Cepime se sol·licita una actuació urgent -tributària, normativa i creditícia- per facilitar la supervivència i adaptació de les pimes, que donen feina a nou milions de persones, davant d'un entorn que adquireix més complexitat tant des de l'aspecte financer, com del concursal, com el que ofereix una eventual cronificació de la inflació derivada de la translació dels augments de preus als salaris.

De fet, la patronal critica la manca d?ajudes directes il?excés de burocràcia que han deixat l?empresa espanyola en pitjor situació que les seves homòlogues europees. I per això demana polítiques que fomentin una competitivitat i productivitat més gran de les pimes i que les lleis promoguin un guany de mida perquè les empreses espanyoles no segueixin tenint una envergadura mitjana un 30% inferior a la de les companyies europees.