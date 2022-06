La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra | @ep.

La relació entre Ione Belarra, ministra de Drets Socials i Agenda 2030 i la Federació Empresarial de la Dependència és cada cop més complicada. Les declaracions de la ministra al Congrés no han ajudat a millorar la relació: ""Són un lobby molt poderós que el que vol és fer negoci amb les nostres persones grans".

Sembla clar que la ministra no comptarà amb el sector empresarial de la Dependència per imposar el seu nou model residencial, un model que segons la FED , en declaracions exclusives a Vozpópuli , posa en risc 36.000 llocs de treball. "Tenint en compte que es perdran 72.500 places, estaríem parlant de prop de 36.000 llocs de treball menys", afirma Ignacio Fernández-Cid , president de la FED.

El model de la líder d'Unidas Podemos consisteix a limitar el nombre de places per residència . L'esborrany del Ministeri planteja un màxim de 75 places per a residències de zones rurals , 90 per a les que es trobin en zones de densitat poblacional mitjana i 120 per a les de zones urbanes .

Aquest punt és el que més crítiques desferma a la patronal, ja que qualifiquen d'inviable la proposta ia sobre té caràcter retroactiu. És a dir, que no s'aplicarà només a residències de nova construcció, sinó també a les ja construïdes, que tindrien de termini fins al 31 de desembre del 2029 per fer les reformes necessàries. El segon pilar és establir una ràtio d'un treballador per cada dos residents.

De moment, la ministra Belarra no ha pogut tirar endavant el projecte pel fet que no ha aconseguit prou suports de les comunitats autònomes a l'últim Consell Territorial realitzat. Tot i així, confia a poder tirar endavant el seu anhelat projecte. De fet, ha assegurat que vol tenir llest el projecte en un mes.