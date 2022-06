El regidor de l?Ajuntament de Barcelona i exprimer ministre francès, Manuel Valls | @ep

"Adieu, Twitter". Així s'ha acomiadat aquest diumenge l'exprimer ministre francès Manuel Valls després de fracassar estrepitosament en el seu intent de reingressar a la vida política francesa. El francès no va aconseguir passar a la segona volta de les eleccions per treure un escó a l' Assemblea Nacional francesa per la 5a circumscripció, que representa els residents a Espanya, Portugal, Andorra i Mònaco .

Valls , que havia estat el fitxatge estrella d' Albert Rivera per guanyar l' Ajuntament de Barcelona el 2019 i va acabar traint Ciutadans al recolzar Ada Colau , tanca així el seu últim, i qui sap si definitiu, capítol polític, a cavall entre els dos països . La seva primera mesura ha estat tancar el seu compte de Twitter , del qual es va acomiadar amb un làngid "adieu".

Valls

Valls va abandonar al setembre la política municipal catalana per intentar reenganxar-se a la francesa. No pintava malament la cosa, ja que comptava amb el suport explícit del president Macron per representar La República a Marxa. Tot i això, el revés ha estat sonor. Valls no va superar la primera votació i va quedar desbancat pel diputat actualment titular d'aquest escó, Stéphane Vojetta , que ha concorregut a les eleccions com a independent. Vojetta ha aconseguit un 25,39% dels vots, darrere del candidat de la Nova Unió Popular Ecologista i Social (NUPES), Renaud Le Berre. Valls ha estat el tercer candidat més votat, amb una mica més del 15% de vots.