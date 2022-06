Mor una dona al caure de la Cresta de Bardamina | @ep

Una muntanyenca ha mort aquest diumenge després de caure de la Cresta de Bardamina cap a l'Ibon Chelau de Llardanas, al Parc Natural Posets Maladeta, al terme municipal de Sahún

Cap a les 12.10 hores d'aquest diumenge, es rebia un avís de la central 062 de la Guàrdia Civil d'Osca, procedent del 112 SOS Aragón , informant que una persona s'havia precipitat de la Cresta de Bardamina cap a l'Ibon Chelau de Llardanas, al Parc Natural Posets Maladeta , indicant l'acompanyant que no podia accedir al lloc on havia caigut.

Efectius del GREIM de Benasc , un helicòpter de la Unitat Aèria de la Guàrdia Civil d'Osca i un metge del 061 van localitzar l'accidentada i van poder arribar-hi, mentre que també van haver d'evacuar la persona que l'acompanyava i que havia quedat enriquit .

La muntanyenca va ser evacuada fins a l'helisuperfície de Benasc , on hi havia l'helicòpter del 112 per al seu trasllat a un centre hospitalari. Un cop realitzat el transfer d'un helicòpter a l'altre, els metges van intentar estabilitzar l'accidentada, però a causa de les lesions que patia va morir abans del trasllat.

La víctima és una dona de 38 anys, veïna de la província de Barcelona , igual que el seu acompanyant, un home de 56 anys, que ha resultat il·lès.