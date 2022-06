una twittera alerta d'una nova manera d'estafar els que busquen pisos i habitacions | @amoraless99

Una twittera ha alertat d'una nova manera d'estafar i estafar les persones que estan buscant una habitació o un pis on viure. El cas ho ha fet públic després d'adonar-se que estava sent víctima d'un engany. La noia, possible víctima, estava buscant una habitació llogada a València i en va trobar una que estava a molt bon preu. Després de veure les fotografies a Milanuncios , va contactar amb el propietari per tenir més detalls de l'habitació.

Després de parlar amb el propietari i donar-li cita per passar a veure el pis, la noia va utilitzar un mètode de Google que permet saber si aquesta fotografia coincideix amb alguna altra que apareix a Internet. I exacte, això va ser el que va passar. Les fotografies pertanyien a una habitació d'un hostal d'estudiants de Granada .

Amb aquest cas, l'usuari ha volgut denunciar la mala manera d'actuar d'algunes persones a la xarxa i ha alertat possibles víctimes que estiguin atentes i esbrinin i certifiquin si el pis o l'habitació que estan buscant és real i les dades que se'ls proporciona són correctes.