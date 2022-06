Una noia denuncia l?assetjament d?un home als carrers de Gijón | @ep

Una jove de Gijón ha denunciat haver estat assetjada per un home mentre caminava pels carrers de la ciutat asturiana, tal com ha explicat al seu compte de Twitter . La usuària tornava de festa amb les seves amigues quan, de cop i volta, van observar com aquest home parlava per telèfon mentre es masturbava al mig del carrer.

En veure això, les noies es van acostar per gravar la situació. Quan el grup d'amigues es van allunyar per buscar un lloc on esmorzar, es van adonar que l'home estava a dos metres masturbant. En el moment en què elles es van adonar, li van recriminar la situació i l'home va arrencar a córrer anomenant-les " boges ". Una altra noia es va posar en contacte amb la usuària de Twitter que ha denunciat aquest fet per dir-li que a ella també li havia passat amb aquest home.

Aquests fets van ocórrer a la zona de Foment i la Gota de Llet . La usuària i les seves amigues van acudir a posar una denúncia però l'autoritat policial els va indicar que com que no eren menors d'edat i que l'home no els va fer res, no podien procedir a admetre la denúncia. L'única solució que els van oferir va ser "trucar a una patrulla" si això torno a passar.