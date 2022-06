Jocs infantils | A. González segre.com

Juneda va recuperar de ple el seu concurs anual de cassoles de tros que va celebrar ahir la seva 44a edició amb la participació de 77 colles , gairebé totes formades per veïns del municipi, encara que n'hi va haver unes quantes procedents de Lleida, les Borges Blanques i Castelldans.

Després dels dos anys de pandèmia que va obligar el municipi a modificar l'esdeveniment, la comissió organitzadora va estrenar ahir ubicació per al certamen al Salt Desfet del Parc de la Banqueta . En anys anteriors, l'esdeveniment se celebrava al començament del recorregut del canal d'Urgell i la majoria de participants van valorar positivament el nou espai. "D'aquesta manera, garantim que el creixement del concurs sigui més sostenible per als propers anys", va explicar ahir un dels responsables de l'organització, Jordi Montané.

L'esdeveniment, que va ser presenciat per centenars de persones, va comptar amb la participació dels membres de la xaranga Mai Toquem Bé per amenitzar les més de dues hores de cocció de les cassoles , així com activitats infantils que van incloure carreres de cargols, així com un grup de deu artistes que, sota el nom d' Urban Sketchers, van dibuixar sobre el llenç la seva interpretació de l'esdeveniment. Més de 25 voluntaris van treballar durant tot el dia a l'organització del concurs. De tots els grups participants, el jurat va triar la colla Tot Arribarà com a guanyadora del tradicional cullerot d'or.