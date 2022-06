Les obertures de comerços doblaran aquest any les del 2020 i el 2021 a Tarragona | @ep

A finals de l'any passat, la regidoria va dur a terme dues accions amb un impacte important per al sector del comerç. D'una banda, la implantació dels bons comerç i, de l'altra, un conveni amb estudiants de l' Institut Vidal i Barraquer , fet que va permetre que els alumnes fossin porta a porta a conèixer les inquietuds dels empresaris.

A més, es van recollir algunes dades importants. Actualment, a Tarragona –centre i barris–, hi ha 1.528 locals comercials en funcionament. Símptoma de la bona salut que té el sector és que l'octubre de l'any passat es van detectar un total de 50 establiments que s'estaven reformant.

El 2020, tot i ser l'any de la Covid , es van obrir 91 comerços, el 2021, 98 i, finalment, el 2022 –fins a l'abril–, uns 32.

Una de les tipologies de negoci que s'han disparat en els darrers mesos són les botigues d'ungles. A cada racó de la ciutat te'n trobes una i, malgrat això, és difícil aconseguir cita. A més, també s'han obert nous models de negoci, que fins fa uns mesos no era habitual trobar-los-hi.

"Som conscients que solucionar els problemes que té el comerç de la ciutat no es fa d'un dia per l'altre. Però la veritat és que detectem un optimisme i un canvi de mentalitat que afavoreix l'obertura de nous comerços. Actualment, la ciutat compta amb tots els elements perquè sigui un lloc atractiu on iniciar una experiència d?aquesta mena», explica el regidor de Comerç de l?Ajuntament, Dídac Nadal.

Des de la Cambra de Comerç, la seva presidenta, Laura Roigé, assegura que «tenim la sensació que s'estan obrint moltes botigues perquè ara és quan ens estem recuperant de la Covid», i com a punt fort afegeix que « Tarragona gaudeix ara d'una bona salut comercial perquè compta amb una diversitat important de formats, que es retroalimenten entre ells».