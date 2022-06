Detingut un camioner com a presumpte autor d'un delicte de falsificació documental a Lleida | @ep

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 1 de juny un camioner de 55 anys com a presumpte autor d'un delicte de "falsificació de document públic, oficial o mercantil" a Alcarràs .

En un control de trànsit, la policia catalana va detectar que l'única targeta introduïda al tacògraf no corresponia a cap dels dos conductors professionals que ocupaven el vehicle i que els arxius de dades havien estat alterats, informa en un comunicat aquest dilluns.

Després d'aturar el conductor del camió, els agents van sancionar el segon amb 4.001 euros per no haver introduït la targeta al tacòfon per registrar el descans obligatori.