Yulen Pereira s'ha esplaiat amb els seus companys sobre la relació que té amb Anabel Pantoja quan pensava que no hi havia càmeres gravant-lo. L'esgrimista ha confessat que en relació a la situació d' Anabel amb Omar Sánchez se sent com “ un segon plat ”. "Sóc el pringat que està per ella", ha assenyalat.

"Ella fora té moltes coses" , ha comentat Yulen preocupat. L'esgrimista se sent perdut respecte a la seva relació amb Anabel perquè no sap què esperarà quan surti del concurs. "És molt difícil pensar en el que ella té al cap", ha confessat el concursant.

A més, Yulen pensa que ell és el "tercer, no el segon" a la llista de prioritats d' Anabel Pantoja . "Jo sé què vull, el que no vull és esperar com un colom a veure si ella vol o no", ha dit Yulen molt decidit. A més, pensa que Anabel no està sent clara amb ell: "Em fa entendre una cosa i després em fa entendre una altra", ha revelat.