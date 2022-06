Nens a una escola | @ep

Segons un relleu continu que realitza l' Imperial College of London (Regne Unit), la pandèmia va provocar que gairebé 7,5 milions de nois perdés un o tots dos pares o tutors per la infecció. L'última actualització publicada a la revista Lancet Child and Adolescent Health realitzada pels experts britànics es va fer el març passat. Tot i això, els científics nodreixen aquestes estadístiques de forma gairebé diària.

Segons van explicar ells mateixos, “en els primers 20 mesos de la pandèmia, més de 5 milions de nens han perdut un pare o un altre cuidador que viu a la llar, com ara àvia o avi. Per al segon aniversari de la pandèmia, el març del 2022, la calculadora d'orfandat de Covid-19 mostra que aquest nombre ha augmentat a més de 7 milions de nens”.

“Al nostre estudi vam poder identificar els grups de nens més afectats per la mort dels cuidadors”, van assenyalar els autors de la investigació Seth Flaxman, professor associat al Departament de Ciències de la Computació de la Universitat d'Oxford, i Susan Hillis, coordinadora del Grup de Referència Global sobre Nens Afectats pel Covid-19, en diàleg amb la revista STAT .

En aquest sentit, els experts van assegurar que “la variant Delta va accelerar les morts per COVID-19 el 2021” . " En només sis mesos, el total mundial de nens afectats es va duplicar de 2,7 milions al maig del 2021 a 5,2 milions a finals d'octubre del 2021. I El nombre de víctimes ha continuat augmentant ", van ressaltar. És per això que van instar la població a canviar la manera d'enfrontar aquesta situació: “No podem simplement passar la pàgina de la pandèmia i dir “Què trist” i seguir endavant. En canvi, ens hauríem de preguntar 'Com puc ajudar?'”.