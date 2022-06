Fundació Once

Les administracions educatives competents han d'adaptar “en procediment, forma i temps” les proves a què s'enfronten els alumnes a l' Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) perquè els estudiants amb discapacitat puguin accedir-hi. condicions que la resta i facilitar així laccés a la formació superior.

Aquest és un dels factors determinants per no frenar el desenvolupament educatiu de lalumnat amb discapacitat. De fet, les metodologies accessibles i adaptacions són claus per al rendiment acadèmic dels estudiants amb discapacitat, segons es desprèn de les conclusions d'un estudi elaborat recentment per Fundació ONCE.

“Els aspirants amb discapacitat han de tenir dret que les proves d'accés a les universitats s'adaptin, en procediments, forma i temps, a les seves necessitats específiques, i han de poder disposar dels mitjans humans i materials addicionals que els garanteixin la seva igualtat efectiva de oportunitats en els processos d'admissió”, afirma el treball 'El rendiment acadèmic dels estudiants universitaris amb discapacitat a Espanya', realitzat per la Fundació ONCE amb dades del curs 2018-19 i presentat recentment a Madrid.