Dues persones han resultat ferides amb arma blanca en una baralla amb entre 20 i 40 implicats aquest dilluns de matinada al barri de La Bordeta del districte barceloní de Sants-Montjuïc.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 1.00 hores de la matinada d'una baralla en un bar musical que s'ha traslladat a la via pública i les causes de la qual s'investiguen, han explicat a Europa Press.

Un dels dos ferits ha estat traslladat a un centre hospitalari però no es tem per la seva vida, i els Mossos han detingut dos homes de 26 i 42 anys per presumptes delictes de lesions i, un d'ells, per atemptat als agents de l'autoritat.