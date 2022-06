Eleccions municipals del 2023 | @ep'

En un any se celebraran les properes eleccions municipals, concretament, el dia 28 de maig de 2023. Aquesta data està marcada al calendari de tots els partits polítics ja que pot obrir una nova etapa als ajuntaments de tot el país. Després d'aquesta cita electoral, es podrà veure quina força tenen els partits que governen a la Generalitat de Catalunya, com ERC i Junts, es veurà si PSC es manté fort, serà un examen per a Ciutadans per comprovar si s'acaba trencant definitivament o si VOX entra per primera vegada als consistoris catalans.

Quan falta un any per anar a les urnes, algunes ciutats tenen més clar que altres els seus candidats . Esquerra Republicana té força avançada la proclamació dels seus alcaldables a les principals ciutats com Barcelona , ​​mentre que Junts per Catalunya ho resoldrà en bona part una vegada passat el congrés engegat el cap de setmana passat.

El PSC encara que ja n'ha confirmat algunes d'alcaldables, es preveuen molts més noms a la tardor. Ciutadans és una bona incògnita, perquè el partit encara no ha proclamat la majoria dels seus candidats mentre ha de bregar amb batalles internes dels seus regidors que es van donant de baixa i queden com a no adscrits, mentre que la CUP està estudiant les millors fórmules i aliances per recuperar presència en consistoris on a les últimes eleccions van quedar fora per poc.

REPÀS DE LES CANDIDATURES A LES CIUTATS MÉS POBLADES DE CATALUNYA

BARCELONA

A Barcelona , l'actual alcaldessa, Ada Colau, optarà a la tercera alcaldia després que l'assemblea dels comuns l'avalés una vegada més. Al PSC , sembla que Jaume Collboni repetirà encara que encara s'ha de confirmar pel mateix partit. A Esquerra Republicana, Ernest Maragall , repetirà com a candidat de les darreres eleccions. Junts per Catalunya , per la seva banda, ha de buscar candidat després que Elsa Artadi decidís no seguir ja que es veia superada. De moment, sobre la taula han aparegut noms com el de l'advocat i diputat Jaume Alonso-Cuevillas o el de l'actual presidenta del grup, Neus Munté , que ha substituït Artadi en aquest càrrec. A la dreta, Ciutadans optarà per Luz Guilarte mentre que Valents apostarà per Eva Parera . Al PP , no és clar que Josep Bou es presenti una vegada més.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

A l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín tornarà a presentar-se a l'alcaldia després d'aconseguir la majoria absoluta a les darreres eleccions municipals. L'actual alcalde compta amb un escull, el Cas del Consell Esportiu . Aquest escull ha debilitat el PSC del municipi, que està en aquests moments gestionat per una gestora que pilotarà el partit, arran de les darreres dimissions per aquest cas. Precisament fa pocs dies va esquinçar el carnet socialista l'ara exregidor Jaume Graells, que va denunciar el cas del Consell Esportiu , i ara és la proposta d' ERC per a les municipals, tot esperant ser ratificat el 16 de juny.

Nuria Marín, alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat | @ep

Aquests són els dos únics candidats clars a aquestes alçades a la segona ciutat més habitada de Catalunya , mentre que la resta de forces encara no han anunciat si els seus líders a l' Ajuntament seran els alcaldables. Actualment Ciutadans compta amb 4 regidors, els comuns amb 3 i el PP amb un. Candidatures sense representació com la CUP ja han començat també a confeccionar la seva llista, mentre que Valents d'Eva Parera també es vol presentar i ja ha incorporat la junta local a l'exregidor del PP al municipi Javier Martín.

TERRASSA

A Terrassa el govern de coalició Tot-ERC està satisfet i, si pot, tot indica que repetirà la fórmula. La ciutat té al capdavant l' alcalde Jordi Ballart (Tot per Terrassa), que va crear aquest partit després de dimitir de l'alcaldia quan representava el PSC , partit del qual va estripar el carnet quan es va aplicar el 155 a Catalunya . Mesos després es va presentar amb Tot per Terrassa i va guanyar les municipals amb prop del 30% del suport i 10 dels 27 regidors, formant govern amb ERC .

Per part del partit que ara governa la ciutat, Esquerra Republicana , també hi ha candidata. És Ona Martínez , actualment regidora i que substituirà qui ha estat cap de llista dels republicans des de l'any 2007, Isaac Albert, actual primer tinent d'alcalde de la ciutat.

Per part de l'oposició, a casa dels socialistes , que són la segona força després de governar la ciutat durant més de 40 anys, també hi ha candidata. És la regidora i diputada al Parlament Eva Candela , que ja va compartir llista amb Jordi Ballart quan aquest encara era del PSC . A Ciutadans , quarta força de la ciutat, l'actual líder i portaveu Javier González ha anunciat que no encapçalarà novament la llista i encara no se sap qui li farà el relleu, però guanya punts el nom de la regidora dels taronges Isabel Martínez.

Finalment, la darrera força, Junts per Catalunya, que compta amb dos diputats, també té ja decidida la fórmula per a les properes municipals. L?actual portaveu municipal Meritxell Lluís serà la candidata.

BADALONA

Quatre alcaldes a set anys. El dinamisme institucional de Badalona no està sent gens positiu per a la ciutat. El 2018 l'alcalde socialista Àlex Pastor va donar positiu en alcoholèmia i es va encarar amb un mosso d'escaire. Va dimitir donant pas al popular Xavier García Albiol, que va ser bandejat amb una moció de censura després d'aparèixer als papers de Pandora . Des de llavors té l' alcaldia el socialista Rubén Guijarro , que encara no ha anunciat públicament si es tornarà a presentar o no, i és que té prou feina per arreglar i abordar els canvis dels últims anys a la ciutat. Governa, això sí, amb

Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona | @ep

Qui si té claríssim que es tornarà a presentar és l'incansable Albiol , que va guanyar les últimes eleccions. El popular ja ha donat el tret de sortida a la cursa municipal, amb un equip en què ja ha incorporat el diputat de Ciutadans David Mejía . Per part d' ERC , que a les darreres eleccions es va presentar amb Guanyem i van quedar segons, però van trencar la coalició, el cap de llista serà l'actual primer tinent d'alcalde, Alex Montornès , escollit per unanimitat per l'assemblea de la formació, després de que l' últim cap de llista, Oriol Lladó, renunciés al seu càrrec per discrepàncies amb la secció local de Badalona . Encara queda saber els candidats de Guanyem, comuns i de Junts per Catalunya.

SABADELL

L' Ajuntament de Sabadell està governat actualment pel PSC amb el suport de la regidora no adscrita Marta Morell, exregidora de Podem, que ha estat expulsada del partit. L'alcaldessa Marta Farrés va obtenir el suport del 30% de la ciutadania i deu regidors. Encara no és oficial, però sí sabut al municipi que Farrés , la primera alcaldessa de la història de la ciutat, repetirà com a alcaldable. Haurà de competir amb el candidat ja proclamat d' ERC Gabriel Fernández, formació que va ser segona força a la ciutat a les últimes eleccions, aconseguint els set regidors actuals.

La tercera força de la ciutat és la CUP-Trucada per Sabadell , que recentment ha proclamat per candidata l' actual líder de la formació a la ciutat, Nani Valero , que pren el relleu de Maties Serracant , que va ser el cap de llista als comicis del 2019 i va ostentar l'alcaldia el mandat anterior, compartida amb l' ERC de Juli Fernàndez. Ciutadans , que és la quarta força, encara no ha posat en marxa la maquinària i per tant encara no se sap si l'actual portaveu, Adrián Hernández , serà l'alcaldable. La cinquena força, Junts per Catalunya , que compta actualment amb tres regidors, també té candidat: Lluís Matas, actual regidor i portaveu de la formació , que ja ha avançat que mai pactaria amb Crida per Sabadell , però sí que es planteja seguir recolzant al govern del PSC .

On és l'embolic és a l'espai dels comuns, però la reordenació està arribant. Fins ara Sabadell a Comú i Podem Sabadell havien anat separats. Ara, el diputat al Congrés dels comuns, Joan Mena , presentarà candidatura per ser l'alcaldable del partit representant tots dos espais, que està reunificant.

LLEIDA

Miquel Pueyo vol repetir com a alcalde de Lleida , i l'assemblea dels republicans ja ha donat llum verda que es torni a presentar. Va arribar a l'alcaldia després d'imposar-se a les eleccions per només 0,1 punts de marge respecte al PSC , però va aconseguir formar Govern amb l'ajuda de Junts i del Comú de Lleida , convertint-lo en el primer alcalde independentista d'una ciutat governada a les últimes quatre dècades pel socialisme.

El PSC , la força que clarament competirà amb ERC el 2023, ja ha elegit el seu candidat: Fèlix Larrosa, que ja havia estat alcalde quan va substituir Àngel Ros al final de l?última legislatura on governava el PSC . L'actual tercera força, Junts per Catalunya, que va obtenir 7 diputats, ara mateix es troba en procés de primàries. Serà el cap de setmana de l'11 i 12 de juny quan la militància haurà d'escollir entre l'actual primer tinent d'alcalde, Toni Postius , i la diputada al Parlament Cristina Casols .

A Ciutadans la crisi és gran. El partit va expulsar dos dels tres regidors que té a la Paeria , que ara són regidors no adscrits, i l'única representant a la institució del partit taronja, María Burrel , serà l'alcaldable de nou. Davant d'aquesta situació, el PP intentarà rascar vots i millorar els dos regidors que té actualment, i ho farà presentant per segona vegada Xavi Palau, actual portaveu dels populars a la Paeria. Encara queda pendent per resoldre el candidat del Comú de Lleida , que segur que no serà la regidora Elena Ferre , que ha decidit abandonar la política una vegada acabi la legislatura.

TARRAGONA

ERC no va guanyar les últimes eleccions municipals, però va aconseguir desterrar tres mandats consecutius de lideratge socialista a Tarragona . El 15 de juny de 2019 el republicà Pau Ricomà va ser investit nou alcalde amb el suport de Junts, comuns i CUP .

Manca saber els noms de la majoria de grups, però també el PSC ha activat la maquinària, presentant a qui durant dues cites electorals va ser el candidat de Ciutadans a la ciutat, Rubén Viñuales. La seva va ser l?única candidatura presentada a les primàries dels socialistes, i ja ha obtingut l?aval de la militància. El cap de llista del PSC a les últimes municipals havia estat Josep Fèlix Ballesteros , que ja havia estat alcalde entre el 2007 i el 2019, però havia estat suspès de militància arran del cas de presumpta corrupció a l' Institut Municipal de Serveis Socials.

MATARÓ

A Mataró governa el mateix pacte que a Barcelona . L'aclaparadora victòria del PSC amb gairebé el 40% del suport i 13 regidors va permetre a David Bote obtenir l'alcaldia, que va pactar amb els comuns, amb dos regidors, que formen part del govern municipal. Aquests dos partits encara no han anunciat qui serà el cap de llista per a les properes eleccions, ni tampoc ho ha fet Ciutadans , que actualment compta amb dos regidors a l'oposició.

Qui sí que ha activat la maquinària són els tres partits independentistes. Per part d' ERC , segona força al municipi amb 8 regidors, el nom anunciat és el de l' actual regidor Joaquim Camprubí , que substituirà Francesc Teixidó després de més de quatre mandats sent el candidat. Junts per Catalunya, ara amb dos regidors, també ha anunciat ja que el cap del grup municipal, Alfons Canela, repetirà com a candidat. La CUP no va entrar a l' Ajuntament després de dos mandats on sí que havien tingut presència, i ja ha anunciat que presentaran una candidatura liderada per Carlos García i Toni López amb l'objectiu de tornar a entrar a l' Ajuntament .

SANTA COLOMA DE GRAMENET

La socialista Núria Parlon fa 13 anys que és al capdavant de la gestió de la ciutat i revalida el crèdit any rere any sense ensurts, i és que més del 50% dels electors la volen a ella com a alcaldessa. En les darreres eleccions va obtenir 17 regidors de 27. En segona posició es va situar Ciutadans , amb quatre, i el tercer lloc va ser pels comuns, amb tres. La pitjor posició dentre els partits que van aconseguir representació va ser per Esquerra Republicana , també amb tres regidors. L'equip d' Oriol Junqueras vol posar-hi remei per guanyar pes al cinturó vermell. Com? Els republicans saben perfectament que tombar Parlón és una empresa de les grans, i per això ha ressonat el nom de Gabriel Rufián , però prendrà aquesta decisió després de l'estiu i llavors haurà de ser l'assemblea dels republicans al municipi qui ho validi.

Nuria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet | @ep

A la vuitena ciutat més habitada de Catalunya , més enllà de la possible candidatura de Rufián , pocs noms han sonat encara, ni tampoc l'alcaldessa ha manifestat si tornarà a presentar-se a l'alcaldia. Tampoc ho ha anunciat Ciutadans ni els comuns , però els taronges hauran d'esforçar-se per no perdre poca de la representació que els queda als municipis, i la competència serà evident tenint en compte nous partits que es poden incorporar a la carrera, com per exemple Vox , que fa pocs dies va omplir l'auditori del municipi amb Santiago Abascal .

REUS

A Reus la maquinària està prou activada. Queda un any per les properes eleccions i l' actual alcalde de Junts, Carles Pellicer , ja ha avisat que no es presentarà a la reelecció, després de 12 anys al capdavant de la ciutat. El relleu no ha estat exempt de polèmica i és que han competit dues persones. La candidata serà finalment la regidora Teresa Parallès, que va obtenir un 95% dels vots de la militància.

El govern de Reus segueix ara amb la coalició entre Junts, ERC i Ara Reus , aquesta última una formació municipalista. A Esquerra Republicana ja hi ha candidata, la mateixa que en els darrers comicis, Noemí Llauradó, que actualment és vicealcaldessa.

També el PSC , tercera força al municipi, intentarà recuperar posicions per evitar que es torni a repetir el govern de coalició a les properes municipals, i el candidat serà Andreu Martín, l'actual portaveu del grup municipal. Com a incògnites queden pendents els candidats de Ciutadans, la CUP i Ara Reus.

GIRONA

La notícia a Girona és que la seva alcaldessa, Marta Madrenas (Junts) no es tornarà a presentar a la reelecció, sota la justificació que calen nous lideratges. Madrenas és l'única alcaldessa de la formació de Carles Puigdemont en una capital de província, i considera que no s'han de fer més de dos mandats a ciutats com Girona . L'única candidatura presentada fins ara per substituir-la és Assumpció Puig , fins fa poc degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i externa a l'executiva del partit.

El soci de govern de Junts, Esquerra Republicana, sí que té un candidat proclamat, l'actual vicealcalde Quim Ayats, repetint doncs en aquesta carrera amb l'objectiu d'escurçar distàncies amb Junts : els de Madrenas tenen nou regidors mentre que ERC en té 4.

La segona força a la ciutat, Guanyem Girona (6 regidors), no ha anunciat formalment encara el seu candidat, encara que Lluc Salellas, amb els bons resultats que va treure a les darreres municipals, possiblement torni a repetir amb l'objectiu d'arribar a guanyar un Junts per Catalunya , sobretot ara que pot perdre pes amb la retirada de Madrenas . Per part seva, el PSC presentarà l'actual portaveu a l' Ajuntament, Sílvia Paneque . Finalment, Ciutadans , que va obtenir dues regidories però actualment només representa a les taronges Míriam Pujola , per disputes internes amb l'altre regidor, tampoc ha avançat qui presentarà l'alcaldia.