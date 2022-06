Un nou desnonament a Barcelona deixa en evidència les no polítiques de vivenda de l?Ajuntament | @ep

Dimarts passat es va dur a terme un nou desnonament a la ciutat de Barcelona que va provocar el suïcidi de l'home que residia al pis. La propietat estava en mans del Consistori de la Ciutat Comtal , a través de l' Institut Municipal d'Habitatge . L'home vivia en un edifici d'habitatge protegit del barri de Bon Pastor, concretament al carrer de Sèquia Madriguera , on havia viscut la seva mare de lloguer.

Un cop morta la mare, l'home va continuar vivint al pis sense pagar els rebuts. Tot i així, el motiu del desnonament va ser la "conflictivitat veïnal" que generava. De fet, l' Ajuntament de Barcelona va informar que dilluns passat “es produiria el seu desnonament a causa de casos reiterats de greu conflictivitat veïnal que es remunten al 2019”.

Segons han relatat des de l' Ajuntament , quan es va detectar l'impagament, Serveis Socials es va posar en contacte amb la víctima, que rondava els seixanta anys, per buscar solucions habitacionals, però no van obtenir resposta. Paral·lelament, i sempre segons la versió del consistori, l'administrador de la finca va remetre queixes dels veïns, que denunciaven “molèsties, malestar i inquietud causats per sorolls, baralles i entrades i sortides recurrents de persones”, segons Lucía Martín, regidora d'habitatge .

Nombre de desnonaments a Catalunya | @epdata

Des de la Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca de Barcelona (PAH) denuncien que "aquesta persona, almenys des dels darrers 3 anys, no disposava de l'acompanyament adequat a la seva situació, per la qual cosa en el moment que ha perdut l'habitatge , el seu únic refugi, no ha vist cap altra alternativa a treure's la vida”. De fet, recorden que no és la primera vegada que una persona se suïcida després de patir el desnonament per part de l' Administració . L'any passat, un veí del barri de Sants va decidir precipitar-se des del balcó quan la comitiva venia a executar l'ordre de desnonament.

Per tot això, la Plataforma d'Afectats/des per la Hipoteca de Barcelona (PAH) exigeix a les administracions competents ( Ajuntament, Generalitat i Estat ) que centrin els seus esforços a promoure polítiques en aquest sentit: prohibir els desnonaments sense alternativa, augmentar el parc públic d'habitatge, invertir recursos en els serveis socials i en l'atenció proactiva, integral i personalitzada de les afectades, entre d'altres.

A més, afegeixen que la futura Llei Estatal per al Dret a l'Habitatge promogut pel govern d' Espanya és una “oportunitat”. "Per això exigim una llei que garanteixi el dret a l'habitatge per a totes i que construeixi una veritable política social que deixi l'habitatge fora del mercat especulatiu i asseguri que no hàgim de lamentar més morts. Garantir el dret a l'habitatge significa salvar vides"