Confesso que m'agraden les memòries perquè ajuden a conèixer millor els seus autors, encara que n'hi ha que convé llegir-les amb molt de compte per separar el blat de la palla. No és el cas de “Memòries d'una dona lliure” (Esfera dels Llibres) en què Nuria Amat despulla literalment la seva ànima. No dubta a definir-se com “una dona que ha fet sempre allò que ha volgut, però que sempre ha tingut en compte el dolor de l'altre. O la injustícia que pateix l?altre. I que ha lluitat contra ella. He guanyat ih perdut, sóc baralla i protestona, en algun moment, per saturació, perdo els papers. M'agradaria, és clar que sí, viure una vida de novel·la on l'amor envaís cadascuna de les meves pàgines. Però sóc realista. Racional. Homes i dones m'han castigat igual. Sóc ràpida i resolta quan arriba l'hora de girar full. I tan vulnerable que necessito l'afecte, l'amistat, el consol... Em revolten la deslleialtat i l'engany. Aquestes actituds són el motiu pel qual he trencat relacions importants. Amb aquest llibre, ho admeto, m'agradarà recuperar les essencials”.

Amat, que es va formar com a bibliotecària, documentalista i filòloga i que va estudiar a Barcelona i París, descriu detalladament la seva activitat literària i social, explica la forma, la manera i les dificultats que hi ha hagut en cadascuna de les seves obres, les seves relacions amb agents. les firmes representades per Carmen Balcells- i editors (“Sempre vaig somiar tenir un bon editor, entregat, savi, prometedor i mantenir-lo de per vida”… “m'agraden els editors que fan d'editors i entren al llibre com a mecànics en cotxera”) i reconeix que “la indústria del llibre en molts casos queda associada al tràfec de la presa i daca, les componendes, els diners, les felicitacions, i fins i tot amor, odi, enveja, fallida, de vegades canvis, il·lusió, intents suïcides, aspectes tots molt propis dels grans casinos de joc”.

Ha estat amiga de grans autors, entre d'altres de Samuel Beckett, Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes i Juan Goytisolo (a qui va assistir poc abans de morir i del que recorda el retraïment social, la generositat i... l'afecció pels àrabs amb pinta de camioners) De fet, fins i tot la seva vida sentimental va estar lligada a un escriptor, el colombià Óscar Collazos, el seu primer marit, i la seva altra parella estable, Jordi Garcés, era fill del poeta Tomás Garcés i, si bé arquitecte es va professió, sempre li recordava que la seva relació era l'eix que li permetia escriure (i sabia de què anava la cosa: “el savi Jordi m'aconsellava no regalar els meus llibres doncs, segons ell, només cal fer-ho perquè ningú els llegeixi”) La mateixa Carmen Balcells sostenia que l'estabilitat sentimental era una garantia i que els escriptors no havien de separar-se “en bé de la literatura”.

Afirma que “sòlo parlar bé dels meus col·legues”, encara que sembla que també en aquest cas tota regla té la seva excepció perquè recorda que Rubert de Ventós va estar “desatinat”, Rosa Regás li va impedir que obtingués el premi Alfaguara, Rahola li sembla una arpia, Alex Susana un intolerant (va obligar a retirar indignat de l'aparador d'una llibreria una obra de Ramón de España) i de Sánchez Piñol, “un dels intel·lectuals del règim” i un “vivals”, recorda que es va negar a parlar en espanyol a la fira de Göteborg i es va permetre dir que “a Barcelona fa 300 anys que vivim en estat de setge”. També ajusta compte amb la periodista Mercedes Mila (“la maldat no tenia límits per a aquesta dona excèntrica”)

Però els pitjors venables els dedica als polítics que, a partir de Pujol, han jugat la carta del nacionalisme primer per sucumbir en el separatisme després, fet que ha fet de Catalunya una societat ”malalta de nacionalisme, partida en dos, amb polítics corruptes , pertorbats i fanàtics” (i això malgrat que “hi ha polítics separatistes que segueixen parlant en castellà en família”). Critica de la llei de normalització lingüística que el 1998 que es va aplicar a les escoles en detriment del castellà, que és també la llengua de Catalunya” i expressa terminantment “el meu desacord amb la imposició d'una sola llengua a Catalunya, la catalana, a detriment de la castellana, tan nostra com l'altra”. El que el porta a criticar el sectarisme de la Institució de les Lletres Catalanes i el ridícul en què va incórrer la Universitat de Barcelona quan, amb anuència del rector, es va boicotejar un acte d'homenatge a Cervantes!

"La meva realitat, aquella on jo volia romandre, era essencialment la d'una novel·lista catalana que escriu en castellà". Una cosa avui molt perquè suposa una clara marginació de tot un col·lectiu de creadors (i recorda l'absurd tripijoc que va organitzar la Generalitat per evitar que aquests autors poguessin participar en l'edició de la fira de Frankfurt on Catalunya era la protagonista). “Sempre (estic) a favor dels mestissatges, de les escolances de cultures, de les dones, de la democràcia i el bilingüisme”

Nuria Amat es defineix a si mateixa com a feminista, encara que potser heterodoxa: “Des de sempre vaig considerar que la capacitat de la dona era equiparable a l'home o superior a ell en molts casos i que els seus drets havien de ser iguals. Si bé alhora vaig advertir la necessitat de distingir-nos. La uniformitat m'exasperava. En tots els sentits. La masclista és clar i de vegades la feminista. Personalment sentia que mantenia els dos gèneres. Actuava i pensava com a home i com a dona. No hi havia, en veritat, grans diferències, però des del punt de vista sexual m'agradaven ells”.

I encara que confessa que “mai em va seduir la idea de vomitar la meva vida sobre un full en blanc”, de fet ho fa en aquest llibre que no eludeix parlar dels seus amors i desenganys (des del metge martiniquès que la va desvirgar), dels problemes hagut amb els seus germans i madrastra (“tres escurçons”), d'haver tingut un avortament, de les seves depressions i reiterades consultes amb psiquiatres i sicoanalistes i fins i tot dels seus desencís polític (va tornar el carnet socialista quan, després del primer triomf dels seus coreligionaris a les municipals, va contemplar la pedrea de càrrecs a l'ajuntament)

Una sola reserva a aquestes memòries sinceres, desinhibides, en poques ocasions càustiques, en altres no exemptes de rampells d'humor i que, més enllà del relat veritablement novel·lesc de la vida d'Amat, són una cosa semblant a la radiografia d'un país “en el que no és fàcil viure com a escriptor o escriptora”: el migdia no té dotze hores, per això ens sembla correcte escriure “les dotze del migdia” en lloc de “les dotze del matí”.