Mediasetespaa/ @EP

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ( CNMC ) va multar Mediaset el juliol del 2019 amb 365.301 euros i ara el Tribunal Suprem ha confirmat el càstig.



El motiu de la multa va ser per vulnerar dos articles de la Llei General de Comunicació Audiovisual (LGCA) per superar-se el límit de temps d'emissió dedicat a missatges publicitaris , televenda i anuncis dels seus propis programes i productes. Segons va registrar la CNMC, les cadenes que van infringir la llei van ser Cuatro, Telecinco, Divinity i Energy entre el 2018 i el 2019.



La CNMC considera que Mediaset ha infringit l'article 14.1 de la LGCA. Aquest article estableix que el límit de temps d'emissió de publicitat i televenda són 12 minuts per hora, excloent-ne el patrocini i l'emplaçament. Destaca que les quatre cadenes han superat el límit de minuts diverses vegades.

Aquest article manifesta que els prestadors del servei de comunicació audiovisual tenen el dret d'emetre programes que informin sobre la programació o els anuncis dels seus productes. Però el temps no podrà superar els 5 minuts per hora.



En un dels programes d'una de les cadenes, es va patrocinar la marca de bombons Ferrero. En aquest cas, la Sala considera que aquests patrocinis s'han d'englobar dins de la superació dels 12 minuts per hora per diversos motius. A més de la promoció de Ferrero, es visualitzava a l'anunci el poble on s'havien presentat els bombons i, per tant, eren dues publicitats en una: la ciutat i la xocolata.

En aquest cas, es van dedicar 7 minuts i 36 segons a aquesta publicitat, motiu pel qual va afectar el curs del programa. Per això, l'alt tribunal ho inclou dins del límit de 12 minuts per hora.