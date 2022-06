Intentarà revalidar el càrrec i optar a un segon mandat/ @EP



El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha anunciat la intenció d'avançar les eleccions de la patronal catalana davant les dificultats econòmiques que preveu per als propers mesos.

"Totes les dades plantegen que tindrem un últim quadrimestre de l'any amb força turbulències, és probable que vingui un huracà", ha avisat.

"Davant aquesta incertesa econòmica, des de Foment del Treball, plantejaré a la propera junta directiva la possibilitat de poder avançar les eleccions per estar més fortes, per tenir una estratègia determinada, per mantenir la competitivitat a les nostres companyies", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Ha confiat que "aquest ajust electoral serà ben rebut per part de la junta directiva", la propera reunió del qual se celebrarà el dilluns 13 de juny.

Així mateix, Sánchez Llibre també ha mostrat la seva intenció de presentar-se als comicis i optar així a un “últim segon mandat”.