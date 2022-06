Bust clara campamor parc porta nom àguiles districte llatina madrid/ @EP

Clara Campoamor va tenir un paper clau en defensa de les persones amb discapacitat visual durant la Segona República. Així es desprèn de les investigacions de l'historiador Luis Español, que ha estudiat publicacions de diaris i intervencions de Campoamor al Congrés, en què es pot comprovar la tasca de la sufragista espanyola a favor dels cecs.



“Va portar les protestes dels cecs al Congrés, es va enfrontar a la renovació institucional del Patronat Nacional de Cecs i va inaugurar la primera Casa de Treball per a Cecs, entre moltes altres coses. Ella és la seva gran defensora, cosa que desconeixíem”, va explicar a Servimedia l'historiador Luis Español, que també és el traductor i editor del llibre de Campoamor 'La revolució española vista per una republicana'.

La premsa de l'època va adonar la tasca social de Clara Campoamor. "Ella va defensar els cecs als mitjans de comunicació, com a diputada a les corts constituents i com a directora general de Beneficència, i la seva acció va ser clau per lluitar contra la trista estampa del cec reduït a la mendicitat", va dir l'especialista.

Per exemple, el 'Heraldo de Madrid' va informar el juny de 1934 que s'havia reformat el Patronat Nacional de Cecs, a instàncies de Clara Campoamor, i que, entre altres coses, es concedirien pensions a les persones cegues majors de 60 anys. “Aquest fet va provocar un efecte crida cap a Madrid entre persones amb discapacitat visual amb l'objecte de sol·licitar les ajudes”, va destacar Espanyol.

Un altre exemple són les paraules de Clara Campoamor per a la revista 'Los Ciegos', el març de 1933, que recullen les pronunciades per la sufragista al Teatre Victòria, durant un acte organitzat per la Unió de Treballadors Cecs per protestar pel tancament del Col·legi Nacional de Cecs: “Jo un la meva protesta a la vostra i us prometo solemnement que portaré la vostra queixa al Parlament i que demanaré per a vosaltres la justícia i l'atenció que mereixeu com a homes útils i com a ciutadans dignes”.

La causa de la protesta era el tancament de l'esmentat col·legi, malgrat que el Patronat Nacional de Cecs comptava amb liquiditat a les arques. “Podem subratllar el fet sorprenent que es tanqués el Col·legi Nacional de Cecs quan, no obstant, el Patronat Nacional disposava de 7 milions de pessetes de les de llavors”, va afegir Luis Español a Servimedia.

També el diari 'Luz' va publicar un ampli resum dels avenços realitzats des que Campoamor va assumir la Direcció General de Beneficència en dos articles signats per Julio Romano, pseudònim del periodista i escriptor Hipólito González i Rodríguez de la Peña.

Un altre dels grans èxits de Clara Campoamor va ser la creació de la primera Casa de Treball , situada al carrer Bàrbara de Bragança de Madrid, centre on van començar treballant 40 persones amb discapacitat visual. “Per iniciativa de Clara Campoamor, secundada pel Patronat Nacional de Protecció de Cecs, s'ha fundat fa uns dies aquesta primera Casa de Treball. De moment -em diu l'encarregada-cap, senyoreta Gloria Gutiérrez Paz- hi treballen quaranta cecs. Vint dones i vint homes. S'han inscrit moltíssims més”, recollia la revista 'Crónica' el juny del 1934.

L'interès de Campoamor per les persones amb discapacitat visual arrenca, segons Espanyol, dels problemes oftalmològics de la seva mare. “Els cecs el feien pensar en la seva mare que, com a cosidora, anava perdent la vista; ella mateixa ho diu en el seu discurs al Teatre Victòria davant representants de la Unió de Treballadors Cecs. Cap polític no s'ha ocupat de les persones amb discapacitat visual com Clara Campoamor” , va recalcar aquest especialista.

L'objectiu de la sufragista era “realitzar una política contra mendicitat de les persones amb discapacitat visual”, fet que suposava “portar a la realitat projectes com els de Luis Vives i, sobretot, els de Concepción Arenal, de la qual va ser biògrafa i admiradora”.

Els esdeveniments polítics del moment van treure rellevància a l'acció social de Clara Campoamor, ja que Espanya “es trobava en una situació molt complicada com podem observar a la premsa d'aquells anys”. L'interès d'aquesta investigació és que ens permet mesurar els grans avenços d'Espanya en tots els àmbits especialment el de l'assistència social. “La gran qualitat de Clara Campoamor és que representa la política de realització: porta a la pràctica diferents utopies: lluita contra la mendicitat, sufragi femení, protecció de la infància, divorci… Representa la política al servei del que altres van somiar”, va concloure .

Pocs anys després, el 13 de desembre de 1938 naixeria l'Organització Nacional de Cecs, gràcies a la tasca de Javier Gutiérrez del Tovar, Mariano Ortega, Primitivo Pérez i Julio Osuna.