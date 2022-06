Entre els arrestats, sis han estat a Barcelona i un a Tarragona/@EP



La Guàrdia Civil de València , en el marc de l'operació Muzib, ha detingut 22 persones per presumptament estafar més de 108.000 euros a 61 perjudicats amb el mètode 'phishing', que consisteix a obtenir claus i contrasenyes per accedir a comptes bancaris.

Els detinguts feien transferències repetitives, de no més de 500 euros en cada operació per no ser descoberts, arribant fins i tot en algun cas a buidar un compte amb 8.000 euros en tan sols 16 transaccions, segons ha informat l'Institut Armat.

Als detinguts se'ls atribueixen els delictes de pertinença a organització criminal, estafa continuada, falsedat documental, descoberta i revelació de secrets a diferents punts de la geografia espanyola.

L'operació va començar l'any passat, després de la denúncia interposada al Lloc de la Guàrdia Civil de Tavernes de la Valldigna (València) per un delicte d'estafa a través d'una plataforma de pagament mòbil.

El modus operandi emprat per la banda consistia a emular les pàgines web de diverses entitats bancàries, abans de la comissió del delicte, on als correus "ham" enviats, incloïen aquesta URL.

D'aquesta manera, els detinguts obtenien les claus, contrasenyes o firmes digitals de la persona perjudicada per poder accedir als seus comptes bancaris i realitzar qualsevol tipus de transferència bancària sense el seu consentiment, segons les mateixes fonts.

La investigació va permetre identificar les persones beneficiàries dels traspassos fraudulents i així conèixer la totalitat dels comptes bancaris sota la seva titularitat.

En la investigació es van analitzar també les interposades al Cos Nacional de Policia, Mossos d'Esquadra, Policia Foral de Navarra, Ertzaina, i Policia Municipal de Madrid.

Durant l'operació, l'equip investigador va esbrinar que a l'entramat criminal s'havien utilitzat "mules bancàries", les quals prestaven els seus comptes a canvi d'una remuneració econòmica.

Així mateix, es va determinar que els investigats van utilitzar un total de 34 comptes bancaris i 48 línies de telèfon, no només al seu nom com de tercers, fins i tot amb identitats falses per dificultar la tasca de recerca.

La investigació va permetre detenir 22 persones en diferents punts de la geografia espanyola: una persona a Tarragona, sis a Barcelona , vuit a Palma de Mallorca , una a Sevilla, tres a Sant Sebastià , dues a Oviedo i una a Pamplona .

Dels detinguts, 10 eren homes i 12 dones, d'edats compreses entre els 22 i els 63 anys, i de nacionalitats espanyola, cubana, marroquina, portuguesa i senegalesa.

En concret, se'ls atribueixen 61 delictes d'estafa continuada, pertinença a grup criminal, 61 delictes de falsedat documental, 61 descobriments i revelació de secrets.