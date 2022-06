Veler similar al Sylphe va salpar el 5 de maig de Martigues (França) / @Cosasdebarcos.com



A bord del veler Sylphe va salpar el 5 de maig de Martigues i va desaparèixer a 75 milles de Begur , quan es dirigia a les Illes Balears , segons ha informat El País. Hi anaven a bord el famós director de cinema d'animació, el francès Emmanuel Rouffio de 63 anys i l'empresari marroquí Mamoun Rtal Bennai de 34. Dos amics i experimentats mariners.

Els seus familiars, molt preocupats, no perden l'esperança de trobar-los amb vida en algun lloc del Mediterrani mentre els experts investiguen per entendre com es pot haver esfumat el Sylphe perquè no és habitual que un vaixell desaparegui a la Mediterrània.



Va ser a partir de les 18.00 hores que el veler va deixar d'emetre el Senyal d'Identificació Automàtica a través del sistema de ràdio. L'última posició que se'n té es va detectar el 6 de maig de matinada, a unes 80 milles del Cap de Creus. Un dia més tard, es va detectar un lleu senyal més de l'embarcació, al sud, a unes 75 milles del cap de Begur.

El Sylphe és un veler de petites dimensions i serveix per a travesses curtes. La hipòtesi podria ser que els dos mariners van ser sorpresos al golf de Lleó per un temporal de forts vents i onades de fins a 5 metres. Per a una embarcació gran, això no suposa un problema, però sí que ho pot ser per a un veler com Sylphe encara que el que no encaixa d'aquesta desaparició és que la tripulació no va enviar un SOS . Tampoc va activar la balisa de localització per satèl·lit , que es pot activar manualment o automàticament en cas d'enfonsament.

El pot salvavides, si funciona correctament, s'infla automàticament amb la pressió de l'aigua i, en cas que l'embarcació s'enfonsi, arriba a la superfície.



Atès que no responia a les trucades de telèfon, la dona de Rouffio va donar el primer avís de la desaparició dels dos amics el 12 de maig, una setmana més tard. Les autoritats franceses van donar alerta als països veïns, Espanya i Itàlia. Aquests ho van notificar als seus ports i als vaixells navegant a la zona on podria trobar-se el Sylphe, sense que arribés cap resposta.

Les famílies dels desapareguts defensen la possibilitat que Rouffio i Rtal Bennai estiguin vius ia la deriva.