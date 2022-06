Un Jutjat Social s'ha pronunciat a favor de la decisió del Nàstic de Tarragona de reduir els sous pactats per contracte amb els seus jugadors professionals/ @EP

Un Jutjat Social s'ha pronunciat a favor de la decisió del Nàstic de Tarragona de reduir els sous pactats per contracte amb els seus jugadors professionals, a l'empara de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors.

Article41

La legislació permet a les empreses "acordar modificacions substancials de les condicions de treball quan hi hagi provades raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció".

En aquest cas, en data 11 de juliol del 2012 el Nàstic va comunicar als seus jugadors Rodrigo Gimeno i Roberto Peragón les seves noves condicions salarials, amb efectes de l'1 d'agost del 2012, que passarien a ser en tots dos casos de 40.000 euros bruts anuals.

Les causes al·legades pel Nàstic per justificar la decisió van ser els resultats econòmics negatius registrats des de l'exercici 2009 i que persistien al moment de la comunicació, agreujats per la pèrdua d'ingressos (televisius, taquilles, publicitat, etc.) a conseqüència de l'inesperat descens de categoria a 2a Divisió B al final de la temporada 2011/2012. Aquesta decisió va ser impugnada judicialment pels jugadors afectats i el Jutjat ha donat la raó al Nàstic .