Juan Marín @ep

El cap de cartell de Ciutadans a les eleccions del Parlament d'Andalusia de 19 de juny i vicepresident de la Junta d'Andalusia, Juan Marín , ha sostingut aquest dimarts que el seu partit afronta la campanya després de la celebració del primer debat televisiu entre els sis candidats , celebrat a RTVE, amb la impressió que "estem molt a prop de poder-ho fer, de reeditar el pacte de govern" amb el PP.



En una roda de premsa a Sevilla, Marín ha afirmat que "em va quedar clar després del debat que Andalusia necessita Ciutadans al govern" amb l'argument que "cap serà millor on no estigui Cs", idea a què ha sumat la reflexió que "ahir a la nit es va demostrar que tampoc el PP pot governar sense Ciutadans".



" O reeditem govern, que ha estat el millor de la història o tindrem enrenou, bronca, discussió ", ha prosseguit argumentant el candidat de Cs sobre la futura governabilitat d'Andalusia, qui ha invocat la condició de Ciutadans com a "decisius el 2018" al sostenir que "sense els 21 escons" que va aconseguir llavors el seu partit "hagués estat impossible el canvi polític" a Andalusia, mentre que ha considerat que el seu partit ha estat "lleials i útils amb els andalusos, amb qui teníem un compromís".



Marín ha augurat que "els escons de Cs seran els més valuosos del Parlament", mentre que ha contrastat l'actitud de certes candidatures en el debat de dilluns a la nit a RTVE per esgrimir que "algunes només pensen a Espanya", en referència a la candidata de Vox, Macarena Olona, amb l'afegit de considerar que conceben les andaluses com "un trampolí per a la Moncloa".



" Hi ha persones que no tenen ni idea de com funciona aquesta terra ", ha afirmat de forma vetllada sobre Olona.



FAMÍLIES NOMBROSES AMB DOS FILLS



En aquest contrast entre la manca de propostes d'altres partits i les de Ciutadans, el candidat i vicepresident de la Junta ha defensat que durant la seva intervenció al debat "vaig intentar parlar d'educació" , àmbit on ha tornat a recordar la feina del mort Javier Imbroda com a conseller d'Educació, de la contribució del qual ha remarcat una iniciativa com la llibertat d'elecció de centre educatiu, per seguidament donar compte de la proposta del programa electoral de Cs de declarar famílies nombroses a les que tenen dos fills, "fins i tot les monoparentals" .



"Donarem la condició de família nombrosa a aquelles famílies que tinguin dos o més fills, en lloc de tres, i ampliarem els beneficis també a les famílies monoparentals en el moment que tinguin un fill, de manera que formar una família sigui viable en la nostra Comunitat”, diu literalment el programa de Cs per a les eleccions andaluses.



Qüestionat per la influència del debat sobre el 30% d'indecisos que identifiquen les enquestes, Marín ha considerat que "suposo que algunes persones s'hauran aclarit, altres reafirmat", per reiterar que en el cas del seu partit "sabem què volem fer" , i instar llavors a l'electorat que "valorin que interessa més a Andalusia".



Marín ha tornat a recuperar passatges del debat a RTVE com la fricció que va tenir amb Olona sobre el suport que Vox va donar al Congrés a la tramitació i gestió dels fons europeus, així com ha considerat sobre aquesta formació que “amb la mentida no es va enlloc" quant a "posar els immigrants d'aneguetes al carrer", punt on li ha retret que "no es pot venir amb la serra mecànica a carregar-se la legislació vigent", per insistir en l'ús de "la mentida per a l'assalt a la Moncloa abans d'hora”.



El candidat de Cs a president de la Junta s'ha lamentat que en el debat "no van voler parlar de corrupció" , que ha associat el PSOE i els seus alts càrrecs, amb el cost que ha descrit dels "milers de milions d'euros que no es van utilitzar a generar ocupació", a la qual cosa ha sumat l'absència d'un sistema de finançament que "ni amb el PP de Rajoy ni amb el PSOE de Sánchez han estat capaços de fer un sol pas endavant", alhora que ha declarat "content de debatre amb tots, de debatre Olona", mentre que ha indicat que "sabia que el senyor Espadas no aportaria res, que s'amagaria".



Sobre la baixa en la militància en el partit de l'exportaveu de Cs al Parlament d'Andalusia i vicepresident a la Mesa del Parlament, Sergio Romero, que ho va fer a través d'una carta publicada al compte de Twitter per adonar de la seva "profunda" desil·lusió" i de sentir-se més valorat fora que dins", Marín ha afirmat que "tindrà els seus interessos" i declarar "portes obertes a qui vulgui marxar".