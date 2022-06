El festival ha estat plantejat al voltant de "tres pilars fonamentals": la visibilitat, la participació i la sororitat/ @FestivalTeta

El Camp de Mart de Tarragona ha acollit aquest cap de setmana la primera edició del Festival Teta. Organitzat per l' Ajuntament de Tarragona i la Conselleria i el Patronat Municipal de Turisme, és un esdeveniment feminista i pro LGTBIQ+ que ha ofert una vintena d'activitats culturals i que ha comptat amb la participació d'una dotzena d'entitats.



El festival ha estat plantejat al voltant de tres pilars fonamentals: la visibilitat, la participació i la sororitat, tal com ja va avançar la consellera de Feminismes i LGTBIQ+ de l'Ajuntament de Tarragona, María Cinta Pastó, durant la presentació de l'esdeveniment.

El Teta s'ha presentat com una proposta de caràcter multidisciplinar que “vol visibilitzar les dones i les entitats feministes i LGTBIQ+ que treballen des d'àmbits com el cultural, l'artístic, el musical, l'acadèmic, el literari o el gastronòmic per construir una societat més justa i igualitària”.

D'aquesta manera, al llarg del cap de setmana, els assistents al festival –unes 3.000 persones segons l'organització– han pogut gaudir d'un ventall molt variat de propostes, totes gratuïtes. Taules rodones, tallers de gastronomia, espectacles de ball, màgia o humor són algunes de les activitats que ha inclòs el programa d'aquesta primera edició.