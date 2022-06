Robatori amb violència/ @EP

La policia de Lleida va comptabilitzar el primer trimestre d'aquest 2022, 1.296 casos de robatoris amb violència i intimidació (113) i furts (1.183) a les comarques de Lleida, mentre que el primer trimestre de l'any passat es van registrar 889 denúncies.

Aquestes xifres suposen un increment del 45,7% dels casos totals, segons el Balanç de Criminalitat del ministeri de l'Interior i representen una mitjana de més de 14 denúncies al dia quan fa un any eren 10.



El Balanç de Criminalitat també revela, per exemple, que a la capital del Segrià s'ha passat dels 520 furts coneguts els tres primers mesos del 2021 als 772 d'aquest any i que els robatoris amb violència i intimidació han passat de 45 a 95, més del doble. En aquest sentit, el conjunt de l'any passat ja es va registrar un augment d'un 30% respecte al 2020 amb 4.197 furts i 377 robatoris violents, si bé cal destacar que el 2020, va estar marcat per les restriccions, el confinament i el toc de queda per la pandèmia.

Quant al tipus de robatori, s'ha disparat la sostracció a la distracció de telèfons mòbils en zones comercials i d'oci nocturn . A discoteques, per exemple, s'han registrat diverses onades, tant a l'interior com a l'exterior, i s'ha detectat que hi ha grups que actuen de manera coordinada. Fonts solvents expliquen que diversos integrants són els encarregats de sostreure el mòbil al descuit i que un altre dels membres és l'encarregat de guardar-los i endur-se'ls sense aixecar sospites.

Perquè aquests delictes tinguin un càstig més gran, el Congrés dels Diputats va aprovar fa uns dies va aprovar endurir el Codi Penal per castigar amb penes de presó de 6 a 18 mesos els furts de menys de 400 euros en el cas que l'acusat se li consideri multireincident, és a dir, hagi estat condemnat almenys tres vegades. Actualment aquests casos se salden amb pena de multa.