El president de la Federació Espanyola de Vehicles de Mobilitat Personal, Sergio Ruiz Medina , ha criticat la "sobreregulació" que, al seu parer, existeix sobre aquest tipus de vehicles a Espanya i ha rebutjat la implantació d'una assegurança obligatòria per als usuaris en considerar-la innecessari actualment.

Així ho ha assenyalat aquest dimarts Ruiz Medina, durant la seva participació a la Comissió de Seguretat Viària del Congrés dels Diputats, en el marc del programa de treball sobre 'La seguretat viària en l'àmbit urbà en el marc de la nova mobilitat'.

"Vol regular la Direcció General de Trànsit (DGT), volen regular els ajuntaments, volen regular moltíssimes institucions i la sobreregulació per a la micromobilitat és una cosa que no ens beneficia. Li estem posant pals a les rodes" , ha manifestat el president de la federació , que aglutina 37 associacions d'usuaris i que no reclama infraestructures, sinó que els deixin circular per les ja existents.

Patinets elèctric @ep.

En la seva intervenció, Sergio Ruiz Medina s'ha mostrat d'acord amb la prohibició que els patinets i aquest tipus de vehicles circulin per les voreres i que les ciutats siguin cada vegada més de vianants. "Els patinets, els VMP són vehicles que han d'anar per la calçada tant a vies urbanes com a vies interurbanes", ha manifestat.

En aquest context, el president de la Federació de Vehicles de Mobilitat Personal ha denunciat que en l'actualitat cada ciutat o municipi té una ordenança de circulació de VMP "totalment diferent" , cosa que "confon tant els usuaris com els agents de mobilitat ".

IGUALTAT DAVANT DE LES BICICLETES



A més, ha reclamat que siguin considerats igual que les bicicletes perquè "corren i pesen el mateix". D'aquesta manera, Ruiz Medina vol que els vehicles de mobilitat personal puguin circular per vies interurbanes i túnels urbans, com ho fan les bicicletes. "Hi ha una regulació que, de vegades, no s'entén. S'està sobreregulant i no és necessari", ha dit, per després afegir que una presència més gran d'aquests vehicles és "aportar més seguretat".

En relació amb l'obligatorietat de l'assegurança de responsabilitat civil per a usuaris de patinets, Sergio Ruiz Medina ha rebutjat aquesta idea, encara que no la descarta en el futur perquè “a Europa s'està treballant amb vehicles de mobilitat personal que assoliran velocitats superiors als 25 quilòmetres per hora”.

D'altra banda, el president ha rebutjat l'existència a Espanya del 'Manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal', un document normatiu on es recullen les característiques tècniques que han de complir els VMP per poder circular per les vies i l'obligació que aquests vehicles hagin estat certificats pels organismes competents, quan ja existeix un “estàndard europeu”. "No ens deixen portar aquí patinets dels països veïns", ha assegurat.

Entre les seves reclamacions, Ruiz Medina ha demanat que els VMP puguin circular per les vies interurbanes per facilitar la connexió a l''Espanya buidada'; que l''Estratègia Estatal per la Bicicleta' inclogui també aquests nous vehicles; i que siguin integrats al Consell Superior de Trànsit i Seguretat Viària.