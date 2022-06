Les autoritats de Florida han informat aquest dilluns que la mare d'un nen de dos anys ha estat acusada de la mort del seu marit, després que el fill de tots dos va disparar per l'esquena al seu pare i el va matar accidentalment el 26 de març maig, en un nou tiroteig als Estats Units .

Pistola - Unsplash



"L'arma no estava ben guardada i, de fet, era fàcilment accessible fins i tot per a un nen de dos anys, i el resultat és una tragèdia en aquesta comunitat que ningú no pot comprendre" , ha explicat el xèrif del comtat d'Orange, John Mina, tal com ha recollit la cadena nord-americana NBC News.



Marie Ayala, de 26 anys, ha estat acusada d'un càrrec d'homicidi per negligència després de no assegurar adequadament una pistola Glock amb què es creu que el nen va disparar al seu pare mentre jugava a un videojoc, segons una declaració jurada de l'Oficina del Sheriff del Comtat d'Orange.



El germà del nen, de cinc anys, ha assegurat en una declaració jurada a les autoritats que el seu germà va disparar accidentalment l?arma.



"Els nens no van resultar ferits físicament, però probablement portaran ferides emocionals per sempre. No només han perdut efectivament els dos pares, sinó que el nen que accidentalment va disparar al seu pare per l'esquena haurà de créixer sabent que les seves accions van causar la mort de la seva pare. Si tens una arma, sigues sempre responsable", ha declarat el Departament de Policia en un comunicat.



Ayala ha afirmat als investigadors que la parella i els seus tres fills -inclòs un nadó- estaven al dormitori de casa seva d'Orlando quan el nen va disparar l'arma i una bala va arribar al seu marit, Reggie Mabry.