El ceo de CaixaBank , Gonzalo Gortázar , ha advertit aquest dimarts del risc del ' greenwashing ', perquè "soscava la credibilitat de tot l'esforç", i ha demanat serietat davant d'aquest fenomen.

A la sessió 'Mobilitzant capital cap a l'impacte' del III Congrés Camí a l'Impacte i al costat del ceo de GSG, Cliff Prior, Gortázar ha reclamat temps, perquè les organitzacions necessitaran corregir conductes: "Els supervisors en general també han de tenir en compte que aquest és un viatge molt llarg”.

Arxiu - El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, a la presentació dels resultats del primer trimestre del 2022

El directiu ha augurat un "progrés substancial" en transparència en els propers tres anys amb la publicació de dades i l'harmonització de criteris ESG (ambiental, social, govern corporatiu) en una transició liderada per Occident.

“ Desitjo que d'aquí tres anys quedi clar per a la societat a Espanya i Portugal que estem realment a l'avantguarda del canvi i l'impacte. I això significa molt perquè significa fer moltes, moltes coses ”, ha afegit.

RISC DE FALTA D'IGUALTAT



Sobre el 'greenwashing', Gortázar considera que hi ha el risc que la manca d'igualtat de condicions a nivell mundial sigui una excusa perquè les persones no es moguin.

“ Això és una preocupació. Creiem que, crec que, ens hem de moure en qualsevol cas, no esperar que tothom estigui d'acord, perquè llavors mai començarem a caminar ”, ha afegit.

També ha expressat preocupació per l'accés a la sostenibilitat en matèria d'inversió, i ha dit que, com a administradors de diners, també han de recordar cada dia que hi ha inversions bones i males.

Espera que en els propers tres anys no es percebi que la inversió verda, la inversió d'impacte, genera rendiments per sota de la mitjana, perquè això pot qüestionar l'opinió general actual que la sostenibilitat i la rendibilitat poden realment anar de la mà: " I de fet per a nosaltres han anat de la mà”.

Gortázar considera que aquests són alguns dels riscos i que cal revisar com es fa la transició perquè, en termes d'emissions de CO2, "no sembla que s'hi estigui arribant".

CLIFF PRIOR (CSG)



En aquest sentit, el ceo de GSG, Cliff Prior, ha augurat una batalla, com creu que ja s'ha vist en part, i ha recordat que l'exvicepresident dels Estats Units Mike Pence va dir recentment que l'ESG és dolenta i s'hauria d'eliminar.

“Hi haurà politització sobre això i serà important, per a aquells de nosaltres que realment vulguem un planeta on la gent vulgui viure, tenir els nostres arguments molt clars. Hem de tenir les dades, hem de connectar amb el públic. Necessitem un moviment sencer cap a la inversió d'impacte", ha afegit.

Prior també ha demanat que les economies emergents tinguin la mateixa veu davant el nou ordre financer que sorgeix, perquè els estàndards i la regulació no estiguin només dissenyats per Wall Sreet, la City de Londres i Tòquio, ja que aquestes normes també afecten Àfrica, Amèrica Llatina i el sud-est asiàtic.

“ L'últim que volem fer, mentre treballem per millorar en el clima i allò social, és deixar la majoria de la població del món enrere de la manera que els sistemes anteriors ho han fet ”, ha afegit.