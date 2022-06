EuropaPress 4022084 08 Octubre 2021 baden wuerttemberg oberndorf an police officers stand guard

Dues persones han estat assassinades un tiroteig en un supermercat a Schwalmstadt-Treysa , una petita ciutat al nord-est de la capital financera d' Alemanya , Frankfurt, segons la policia a Twitter.

La policia afirma que no és clara la causa del tiroteig i que, en aquests moments, no hi ha perill per al públic.

El diari Hessische Niedersächsische Allgemeine va informar que hi havia una forta presència policial al lloc.