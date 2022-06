Els metges han guarit amb èxit el càncer rectal en pacients gràcies a un assaig farmacològic experimental. Els oncòlegs del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) a Nova York van descobrir que les últimes proves dels pacients no van mostrar evidència de càncer.

El tractament utilitza immunoteràpia que aprofita el propi sistema immunològic del cos com a aliat contra el càncer. Sascha Roth, el primer pacient a l'assaig clínic d'immunoteràpia, s'havia sotmès a sis mesos de tractament.

Per primera vegada, l'assaig clínic de MSK investigava si la immunoteràpia per si sola podia vèncer el càncer de recte que no s'havia propagat a altres teixits, en un subgrup de pacients el tumor dels quals contenia una mutació genètica específica . Com que el primer pacient a inscriure's a l'assaig va aconseguir curar-se, l'equip de recerca estava ansiós que l'experiència de Roth pogués resultar un cas atípic, però el mateix resultat notable es va repetir a les 14 persones de l'assaig.

Arxiu- L'Hospital Quirónsalud practica la nova tècnica TAMIS en intervencions de càncer de recte

En tots els casos, el càncer de recte va desaparèixer després de la immunoteràpia, sense necessitat dels tractaments estàndard de radiació, cirurgia o quimioteràpia, i el càncer no ha tornat a cap dels pacients, que han estat lliures de càncer durant fins a dos anys . "És increïblement gratificant rebre aquestes llàgrimes de felicitat i correus electrònics feliços dels pacients d'aquest estudi que acaben el tractament i se n'adonen: "Oh, Déu meu, puc mantenir totes les funcions normals del meu cos que temia perdre a causa de la radiació o la cirurgia", va dir Andrea Cercek, oncòloga mèdica que treballa a l'assaig.

" La immunoteràpia ha demostrat la seva eficàcia en el tractament d'un subgrup de pacients amb càncer de còlon i recte que ha fet metàstasi, cosa que significa que s'ha propagat a altres teixits ", va explicar Luis Diaz, coinvestigador de l'assaig.

L'assaig clínic també es va centrar a evitar la toxicitat que sovint s'associa amb el tractament del càncer de recte, ja que el tractament estàndard per al càncer de recte amb cirurgia, radiació i quimioteràpia pot ser particularment difícil per a les persones a causa de la ubicació del tumor. "Poden patir disfunció intestinal i vesical que altera la vida, incontinència, infertilitat, disfunció sexual i més", va dir el Dr. Díaz.