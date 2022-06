El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , ha assegurat aquest dimarts que la prioritat del Govern és que els "colls d'ampolla" que hi ha al mercat laboral espanyol s'intenten cobrir "en primera instància" amb espanyols, sobre tot amb joves nacionals.

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, compareix a l'Auditori Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el 10 de març de 2022, a Madrid (Espanya).

En declaracions als mitjans en el marc de la reunió ministerial d'Ocupació i Treball organitzada per l'OCDE a París, ha assenyalat que això no vol dir que, alhora, intentin millorar les normes espanyoles d'estrangeria perquè siguin més "homologables" amb les dels països europeus i per facilitar la cobertura de vacants docupació en activitats molt localitzades i per a les quals falta personal.

"Des del principi de la legislatura ja vam anunciar que avaluaríem les normes d'estrangeria a Espanya perquè algunes són molt antigues i han quedat obsoletes, però la prioritat d'aquest Govern és que els colls d'ampolla que hi hagi al mercat laboral espanyol hem de aconseguir que, en primera instància, es cobreixin amb espanyols, especialment amb joves espanyols", ha subratllat.

El ministre ha recordat que el Consell de Ministres va autoritzar fa uns dies la tramitació administrativa urgent del projecte de Reial decret pel qual es modifica el Reglament sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, que està en fase d'audiència pública des del passat 2 de juny.

Mitjançant els canvis que pretén dur a terme el Ministeri es troba la de regularitzar els migrants en situació irregular que es formin en sectors en què es necessitin treballadors, ja que considera que la legislació actual no és prou àgil per respondre als "colls de ampolla" que es produeixen al mercat laboral.

A més, es pretén ampliar la contractació en origen a altres empleats més enllà dels temporers i permetre que els estudiants estrangers treballin.

Segons ha assenyalat avui el ministre, en aquest projecte s'aborden qüestions com el funcionament de les oficines d'estrangeria, "clarament millorables" i altres relatives als models de migració circular, sobretot per a treball estacional.

"Va passar el Consell de Ministres en tràmit d'urgència perquè el Govern entén que això és una urgència. Ara ho hem de discutir i consensuar amb els agents socials", ha dit el ministre, que espera que aquesta reforma vegi la llum com més aviat millor perquè s'hi ha “la necessitat”.

També ha posat l'èmfasi en les “anomalies” que hi ha en relació amb els estudiants que es formen a Espanya i que després no poden treballar aquí, com els metges. "Imagini's el que costa formar un metge, el que cal invertir, i que després s'hagi d'anar fora. Hi ha anomalies com a resultat que les normes són molt antigues", ha apuntat.

El ministre ha recordat que els llocs sense cobrir i per als quals es demanen treballadors estan molt localitzats en el temps i en sectors concrets, com la construcció, l'agricultura --on falten conductors de maquinària--, l'hostaleria i feines especialitzades com el informàtic.

Preguntat per si les vacants es cobririen amb mà d'obra espanyola pujant els salaris, Escrivá ha afirmat que aquesta és "una forma inadequada" de veure què està passant: "Amb períodes tan llargs d'irregularitat que, de vegades duren fins a set o vuit anys, es genera una economia informal que pressiona a la baixa sobre les condicions laborals i els salaris del sector. Això és el que volem corregir", ha explicat.