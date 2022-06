El president de la Generalitat, Pere Aragonès , lliurarà aquest dimecres a l'exjugador de bàsquet Pau Gasol la Creu de Sant Jordi corresponent al 2021.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant una sessió plenària al Parlament de Catalunya, en una foto d'arxiu.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern català, Patrícia Plaja , ha explicat que el lliurament es farà en un acte al Palau de la Generalitat aprofitant que Gasol és a Catalunya, ia què assistiran familiars, amics i col·laboradors de lesportista.

Gasol va ser un dels distingits per la Generalitat amb la Creu de Sant Jordi de l'any passat però a l'acte de lliurament del guardó no va poder assistir per temes personals, per la qual cosa finalment se li lliurarà aquest dimecres.