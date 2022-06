El president del Govern, Pedro Sánchez , ha sostingut aquest dimarts que l'Executiu ha augmentat l'execució pressupostària a Catalunya des que va arribar a la Moncloa, davant de les queixes del Grup Parlamentari Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (ERC-Bildu) al Senat.

Durant el Ple a la Cambra Alta, el president, que ha ressaltat la "falta absoluta de comunicació" entre el Govern central d'aquell moment i l'autonòmic el 2018 , ha explicat que només el Ministeri de Transports ha invertit un 67% més que als pressupostos d'aquell any, els últims del PP a l'Executiu.

El president del Govern, Pedro Sánchez, durant el Ple del Congrés sobre el 'cas Pegasus' @ep.

"Hem posat en marxa dues comissions, una de seguiment d'infraestructures i, gràcies a l'acord pressupostari, una altra de seguiment de les inversions", ha replicat Sánchez a la portaveu del Grup Parlamentari ERC-Bildu, Mirella Cortés, a qui ha retret que encara no s'hagi designat un representant per part d'ERC per començar les trobades.

12.700 MILIONS EL 2021 I EL 2022 JA VA UN 61 PER CENT MÉS



Entre altres xifres ofertes, el president també ha destacat que l'Administració General de l'Estat ha executat 12.700 milions d'euros el 2021, cosa que representa un 23% més que el 2017, l'últim exercici complet del govern del PP.

Tot i això, ha garantit "millorar" el 2022 i ha remarcat que, en l'àmbit de les infraestructures i el primer trimestre d'aquest any, ja s'ha invertit un 61% més que l'any anterior, és a dir, 63 milions d´euros en projectes com el de l´aeroport de Barcelona.

En aquesta línia, ha demanat "ser conscients de la realitat" de l'economia espanyola i europea durant aquests darrers anys i ha retreu a Cortés que plantegi el debat "en termes territorials". "Un discurs de greuge territorial que no és tal", ha indicat el president, que també ha recordat que el Govern ha augmentat i complert amb el que l'estatut d'autonomia català "mandatava en termes d'inversió pública".

Durant la intervenció, Cortés ha assegurat que el Govern pretén "blindar" el model d'inversió sobre el qual s'ha construït el "model radial i el gran Madrid". "Per Madrid se'n pressuposten cent i se n'inverteixen 200, per a Catalunya se'n pressuposten cent i se n'inverteixen 25", ha afegit la senadora, que ha apuntat directament al PP ia la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que han d'"estar molt contents perquè sempre guanyen" i "perquè obtenen el que demanen".

La senadora, que ha advertit a Sánchez que "després no valdran lamentacions" , ha afeat al president "no complir ni amb els seus socis de Govern ni amb els seus col·laboradors parlamentaris", i per això li ha preguntat "com pensa esgotar la legislatura" . "És un govern que menteix, incompleix i espia", ha afegit.

Així, li ha reclamat que l'Executiu inverteixi a Catalunya "el que correspon" i també traspassar els recursos pressupostaris perquè sigui la comunitat autònoma la que els gestioni.