El president en funcions de l?Audiència de Girona, José Isidro Rey, i el president del TSJC, Jesús María Barrientos, després de la reunió de la Sala de Govern del TSJC. El 7 de juny de 2022

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC), Jesús María Barrientos, ha destacat aquest dimarts que la província de Girona "pateix singularment" la necessitat de cobrir places de jutges vacants.

Ho ha dit en roda de premsa després de reunir-se amb el president en funcions de l?Audiència de Girona, José Isidro Rey, després de la reunió de la Sala de Govern del TSJC.

Ha destacat alguns municipis amb un "percentatge elevat de places judicials vacants" , entre els quals ha citat Figueres i Santa Coloma de Farners (Girona), on a quatre jutjats no hi ha cap jutge ni lletrat titular, tots són substituts o interins.

Per il·lustrar-ho, ha explicat que a la província hi ha 22 jutges i jutgesses substituts i que “hi ha hagut períodes en què tots ells estaven treballant” per cobrir vacants.

En el mateix sentit, Rey ha assenyalat la necessitat de cobrir places, a més de jutge, de lletrats i de funcionaris de jutjats, i ha lamentat : “S'han fet propostes per millorar però portem un camí polític que fins ara no ha donat resultat”.

Ha remarcat que el 60% de funcionaris de jutjats a la província són interins i ha fet una crida a "buscar una manera d'incentivar que els jutges i els funcionaris vinguin a Girona i es quedin" a exercir.

Per la seva banda, Barrientos ha fet un "balanç més que positiu" de la feina a l'Audiència de Girona des que el juny del 2020 es va reactivar l'activitat judicial després dels primers mesos de la pandèmia de coronavirus, tot i que ha dit que és conscient de la província partia d'una situació de congestió, especialment als jutjats de primera instància ia la jurisdicció social.