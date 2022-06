Des de principis de 2022, la demanda de vacunes a Espanya es troba en nivells mínims, per aquest motiu, i les fluctuacions que s'observen també a l'àmbit de la donació a tercers països, el Govern ha autoritzat la contractació d'un servei per a l'emmagatzematge de 4.250.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la companyia farmacèutica Moderna, per un import màxim de 49.618,05 euros (IVA exempt), de manera que es mantinguin d'acord amb les condicions especials de conservació.

Catalunya ja disposa de les primeres 5.800 dosis de la vacuna de Moderna

Actualment, els dos principals proveïdors de vacunes són Pfizer/BioNTech i Moderna. Espanya s'ha adherit als tres acords subscrits amb Moderna per a l'adquisició de la vacuna anomenada comercialment 'Spikevax', i amb la subscripció de les corresponents ordres de comanda de vacunes, Espanya ha aconseguit el compromís d'adquirir un total de 52 milions de dosis de vacunes, al llarg dels anys 2021 i 2022.

D'aquestes, ja s'han rebut al voltant de 28 milions de dosis, i en el que queda de l'any 2022, s'hauran de rebre uns 21 milions de dosis addicionals.

D'aquesta manera, aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat l'Acord pel qual es pren raó de la declaració d'emergència per contractar aquest servei. En el context de la gestió de la crisi sanitària de la COVID-19, el 12 de juny del 2020, els ministres de la Unió Europea van acordar iniciar l'activitat necessària per concloure Acords d'Adquisició Anticipada (APAs) de vacunes contra la COVID-19 . Amb base en aquell consens, la Comissió Europea va aprovar la Decisió de 18 de juny del 2020, per la qual s'aprova l'acord amb els Estats membres per a l'adquisició de vacunes contra la COVID-19 per compte d'aquells i altres procediments connexos.

A l'empara d'aquesta decisió, recorda el Govern, la Comissió Europea ha subscrit una sèrie d'APAS amb diferents companyies farmacèutiques, i els Estats membres s'hi han adherit mitjançant la signatura de les corresponents ordres de comanda de vacunes, en què adquireixen el compromís formal de compra de les dosis que els han estat assignades.