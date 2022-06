Encara no es coneix -ia aquestes alçades ja mai no s'esbrinarà- si va ser Rafael Rodríguez Rapún, conegut col·loquialment com a “Tres erres”, enginyer de mines i secretari del grup teatral “La Barraca”, o Juan Ramírez de Lucas, el “ros de Albacete”, aleshores encara menor d'edat, qui va inspirar a Federico García Lorca els poemes que han passat a la posteritat, després d'una aventura assenyada, amb el nom de “Sonets de l'amor fosc”. Han estat potser l'obra més misteriosa i maleïda del poeta i dramaturg granadí i això per dues raons. La primera, perquè hi revela amb extraordinària bellesa lírica el seu ocult homoerotisme i la segona perquè va caldre esperar gairebé mig segle perquè pogués ser coneguts i publicats en la seva totalitat. No passaria -després d'una edició anònima- fins al 1984, llavors sí de forma oficial i amb l'autorització de la família García Lorca.

Teatre.Romea.Sonets de l'amor fosc



Els onze “Sonets de l'amor fosc”, que van començar a ser escrits a vola ploma el novembre de 1935 quan va acudir a presenciar a València la representació que Margarita Xirgu va fer de “Yerma”, són avui una referència inexcusable per intuir millor la personalitat del seu autor i, per descomptat, per gaudir de la bellesa d'uns versos de profund lirisme i apassionada expressió. Pep Tosar i el guitarrista i compositor Joan Arto han articulat un recital que la Fundació Romea ha ofert en sessió única matinal al teatre del carrer de l'Hospital i on les veus del mateix actor i de Carles Denia es vist subratllades per un acompanyament musical en què han intervingut, a més dels ja citats, David Domínguez a la percussió, Pep Garau fiscorno trompeta, Toni Mora al piano i teclats i Carmela Cristos amb el violoncel. Tot això per aconseguir “una experiència catàquica de volada irrepetible”.



Sigueu-nos permès recordar un dels sonets, el titulat “El poeta diu la veritat”, en què Lorca va evocar amb indissimulable rampell qui sap si a l'infidel “Tres erres” oa l'adolescent “ros d'Albacete”, i que resa com segueix:



“Quiero llorar mi pena y te lo digo

para que tú me quieras y me llores

en un anochecer de ruiseñores,

con un puñal, con besos y contigo.



Quiero matar al único testigo

para el asesinato de mis flores

y convertir mi llanto y mis sudores

en eterno montón de duro trigo.



Que no se acabe nunca la madeja

del te quiero me quieres, siempre ardida

con decrépito sol y luna vieja.



Que lo que no me des y no te pida

será para la muerte, que no deja

ni sombra por la carne estremecida”.