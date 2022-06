El líder de Más País, Íñigo Errejón , ja té tancada la seva participació en tres actes de la campanya andalusa per donar suport a la coalició d'esquerres 'Por Andalucía', que el portarà a compartir un míting per primera vegada amb la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , però no coincidirà en aquests esdeveniments amb càrrecs estatals de Podemos.

El líder de Más País, Iñigo Errejón, intervé en una roda de premsa prèvia a una Junta de Portaveus, al Congrés dels Diputats, el 26 d'abril del 2022, a Madrid (Espanya).

La candidatura ja ha confirmat que la també ministra de Treball i Errejón formaran part del cartell en un acte previst diumenge que ve dia 12 a Màlaga, on donaran suport en un acte públic a l'aspirant de la confluència d'esquerres a presidir la Junta Andalusa, Inma Nét.

En el cas de Díaz es tracta de la seva tercera assistència confirmada, després d'haver anunciat que totes dues estarien juntes el dissabte 11 de juny a Còrdova , a l'equador de la campanya electoral, i el dimarts 14 de juny a Dos Hermanas (Sevilla).

En tots dos casos està prevista també la intervenció de la líder de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, mentre que en míting de la localitat sevillana també donarà suport a la candidatura el coordinador federal d'IU i titular de Consum, Alberto Garzón.

Mentrestant, Errejón s'estrena aquest dimecres en un acte a Sevilla amb el cap de llista de la coalició per aquesta província, Esperanza Gómez, i el coordinador d'IU a Andalusia, Toni Valero.

A més, fonts de la seva formació confirmen que també té tancat un altre acte per recolzar la coalició d'esquerra dilluns que ve i que versarà sobre salut mental, un dels camps en què més ha reivindicat millores el diputat al Congrés. Per a aquest esdeveniment, només compartirà escenari amb candidats andalusos de la confluència.

ERREJÓN, A DISPOSICIÓ DE LA CANDIDATURA



La nova presència d'Errejon es confirma després que el líder de Más País es mostrés aquest mateix dimarts disposat a recolzar en qualsevol acte que se li requereixi a la coalició 'Per Andalusia' durant la campanya del 19J.

D'aquesta manera, ja ha sumat el suport a la coalició i intervindrà amb càrrecs de l'espai confederal com la mateixa Díaz, en postil·lar que estarà a disposició de la candidatura.

Amb tot, ha rebutjat especular sobre possibles aliances de cara a l'àmbit nacional, ja que aquesta campanya no són un “càsting per a Espanya” sinó uns comicis netament andalusos.

"Estic a disposició dels actes que se'm requereixin. El més important és donar suport (...) Jo entenc una part de la morbositat, però l'important de la campanya és Andalusia i, per tant, ser útils a la campanya andalusa. No útils a les especulacions del passat, del futur od'Espanya”, ha emfatitzat.