Un turista britànic va morir després de caure sobre les roques en un luxós complex de vacances a Catalunya. L'home de 23 anys va morir instantàniament després de pujar a una rèplica d'un canó i perdre l'equilibri dimarts a la matinada, assegura Mossos d'Esquadra. La tragèdia va succeir davant de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla, a la plaça Baluard, a Sitges .

Els oficials van confirmar que era un turista britànic i van dir que estava amb dues persones més en aquell moment. L'home va ser tret de l'aigua per un transeünt, juntament amb una de les persones amb qui estava.

Els Mossos asseguren que no hi havia indicis indiquessin que la mort fos el resultat d'un crim. Mentrestant, una autòpsia que s'està fent determinarà si l'home havia estat bevent o havia consumit drogues abans del fatal incident.

Un portaveu de la policia autonòmica dels Mossos d'Esquadra ha declarat: “Un estiuejant britànic de 23 anys ha mort aquest matí a la matinada en un incident que s'està tractant en aquest moment com un accident. Sembla haver caigut d'una rèplica d'un canó davant d'una església al costat del mar amb vistes a les roques que hi són per protegir el malecón i va aterrar sobre les roques mentre queia. Va ser declarat mort al lloc”.